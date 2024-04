Após traição no Carnaval, Marcelo Adnet pode voltar com Patrícia Cardoso Rumores dizem que a atriz estaria disposta a perdoar o marido

Após trair Patrícia Cardoso no Carnaval, Marcelo Adnet trocou o status de "casado" para "solteiro", mas pode estar prestes a voltar mais uma vez.

De acordo com informações do colunista Lucas Pasin, fontes próximas ao antigo casal, que se separou por causa da "pulada de cerca" do humorista, dizem que eles têm conversado sobre uma possível volta.

Mas, desta vez, a vontade seria de manter a relação longe dos holofotes daqui para a frente.

Ainda, Patrícia estaria considerando a reconciliação principalmente porque vê Adnet como um bom pai para a filha Alice, de 3 anos, fruto da relação de sete anos que eles tinham.