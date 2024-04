Alto contraste

O corpo de Tim Maia pode ser exumado para novo exame de DNA. O coreógrafo Rodrigo Rezende entrou com um pedido na Justiça alegando ser filho do artista.

O profissional queria que o teste fosse realizado com o material genético retirado do fêmur de Tim Maia em outra ocasião. Porém, Carmelo Maia, filho do cantor, se negou a fornecer o material.