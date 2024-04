Deolane Bezerra vira alvo de investigação da polícia do RJ e afirma: "Eu vim da favela" Advogada e influenciadora digital foi a um baile funk em comunidade e apareceu com o cordão de ouro do chefe do tráfico

Deolane Bezerra começou a ser investigada pela polícia do Rio de Janeiro após aparecer usando o cordão de ouro do chefe do tráfico de drogas no Complexo da Maré, comunidade da capital carioca.

Presente em baile funk no local na madrugada de quarta (14), Deolane deu entrevista para um comediante e foi flagrada com o item de luxo no pescoço.

Nas redes sociais, ela se pronunciou: "Eu vim da favela e vou continuar indo. Têm pessoas lá que nunca vão poder me ver se eu não for".

Agora, as autoridades querem apurar se há uma ligação entre a advogada e influenciadora digital e Thiago da Silva Folly.