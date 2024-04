Detento que dividiu cela com Daniel Alves revela que o jogador pretendia fugir Segundo o homem, ele iria para o Brasil caso conseguisse responder ao processo em liberdade

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O ex-parceiro de cela de Daniel Alves revelou que o jogador tinha um plano de fuga. A notícia, veiculada na imprensa espanhola, aponta que o boleiro pretendia ir para o Brasil caso conseguisse liberdade condicional, ou seja, respondesse ao processo em liberdade. A identidade do homem não foi revelada.

“Acredito que o Daniel, por meio dos advogados, vai negar isso. Porque é a palavra dele contra a do outro”, opinou Fabíola Reipert.

Depois do plano vir à tona, a mulher do jogador, Joana Sanz, publicou nas redes sociais a foto de uma carta que recebeu de Daniel Alves. No entanto, logo depois, ela apagou a postagem e admitiu que era para ter mostrado apenas para amigos próximos.