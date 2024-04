Entenda por que Daniel Alves pode voltar para o Brasil mesmo após condenação na Espanha

Alto contraste

Após ser condenado a quatro anos e seis meses por agressão sexual, na manhã desta quinta (22), Daniel Alves pode ser expulso da Espanha e vir a cumprir a pena no Brasil. Há, ainda, a possibilidade de ele viver em liberdade no país em que nasceu.

Fabíola Reipert lembrou que, segundo o Código Penal espanhol, estrangeiros que receberam sentença de menos de cinco anos de detenção podem pedir a expulsão do país europeu.

Agora, a defesa do ex-jogador vai recorrer à decisão da Justiça para diminuir a pena, que já foi reduzida graças ao atenuante pago pelo atleta — e com a doação de Neymar — no valor de quase R$ 800 mil.

