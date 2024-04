Ex-jogadores Amaral e Viola superam Ana Hickmann no Desafio dos Balões Estrelas do futebol bateram recorde da apresentadora no Balanço Geral desta sexta (16)

É muita emoção dentro e fora de campo! No clima do Paulistão 2024, transmitido pela RECORD com exclusividade na TV aberta, o Balanço Geral desta sexta (16) teve mais uma edição do Desafio dos Balões.

Desta vez, a disputa foi entre Amaral, ex-jogador do Palmeiras, e Viola, ex-estrela do Corinthians.

Quem será que levou a melhor e estourou todos os balões no menor tempo? Um spoiler: os dois bateram o recorde incrível de Ana Hickmann.

E, na próxima segunda (19), o VAR vai entrar em ação para revisar o lance do vitorioso. Não perca!