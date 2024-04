Ex-namorada de Douglas Sampaio pede medida protetiva contra o ator

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A ex-namorada de Douglas Sampaio pediu na Justiça uma medida protetiva contra o ator. Agora, ele pode responder por ameaça.

Após vencer uma ação contra Jeniffer Oliveira, que o acusou de agressão, Douglas disse que a moça ainda devia uma indenização de R$ 10 mil para ele. O ator usou as próprias redes sociais para oferecer uma recompensa de R$ 1 mil para quem descobrisse o endereço da ex.

A defesa de Jeniffer considera que isso colocou a vida da mulher em risco, inclusive, na época, gerou uma onda de ofensas contra a mulher.

Com exclusividade para A Hora da Venenosa, Jennifer Oliveira explicou que não deve nada ao ex-namorado. “O processo está arquivado e a gente tem como provar essa inverdade”, garantiu.

Em contato com a produção do Balanço Geral, o advogado de Douglas Sampaio negou o arquivamento do processo e disse que Jeniffer continua devendo o pagamento da indenização.