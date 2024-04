Faustão segue se recuperando em hospital após transplante de rim De acordo com o colunista Flavio Ricco, do R7, apresentador continua "falante" como sempre foi

Após realizar um transplante de rim no dia 26 de fevereiro, Faustão segue internado em hospital para recuperação.

Segundo informações da coluna do Flavio Ricco no R7, o apresentador continua com o jeito “falante” que sempre teve e está com boas expectativas de que o órgão se adapte ao seu corpo.

Com dois transplantes em menos de cinco meses, Faustão também está fazendo fisioterapia para auxiliar o tratamento.