Filho e mãe de Michael Jackson brigam na Justiça por herança do cantor Blanket e Katherine se desentenderam após perderem uma ação contra a venda do catálogo da lenda do pop

Família em pé de guerra, filho caçula e mãe de Michael Jackson estão brigando na Justiça por herança do cantor.

Katherine e Blanket estão tentando impedir que metade do catálogo do rei do pop fosse vendido para uma gravadora. Porém, após perderem a ação na Justiça, Katherine queria entrar com um novo recuso e, para isso, queria utilizar o dinheiro da herança de Michael. É neste momento que ela começa a se desentender com Blanket, que não quer usar o patrimônio deixado pelo pai desta forma.

