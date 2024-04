Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Sexta-feira (8) com muita diversão no estúdio do Balanço Geral! O Garçom encarou o Desafio da Galinha e precisou ir atrás de Fabíola Reipert e Reinaldo Gottino, que estavam com miniaturas do animal nos pés e tentaram despistar o humorista. Será que ele se deu bem na brincadeira? Assista!