Joelma descobre na Suíça que Justiça bloqueou o seu passaporte Ex-empresário da banda Calypso cobra R$ 1 milhão da cantora e do ex-marido Ximbinha

A Justiça de Recife (PE) determinou o bloqueio do passaporte de Joelma, referente a uma dívida trabalhista de R$ 1 milhão com o ex-empresário da banda Calypso.

A artista está atualmente na Suíça a trabalho e ficou preocupada com a notícia. A defesa da cantora já entrou com recurso e alegou que o ex-empresário não tinha vínculo empregatício com o grupo musical.

As informações são do Portal Ricardo Antunes.