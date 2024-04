Julgamento de Daniel Alves chega ao terceiro dia e pode ser prorrogado

Alto contraste

O julgamento de Daniel Alves em Barcelona, na Espanha, chega ao terceiro dia. O jogador é acusado de estuprar uma mulher em uma boate em dezembro de 2022.

Por falta de definição dos juízes, o caso, que estava previsto para terminar nesta quarta-feira (7), pode durar até quinta (8).

Daniel Alves está sendo ouvido em audiência nesta quarta (7) e, segundo informações da correspondente Ana Paula Gomes ao Balanço Geral, o jogador teria desviado o olhar ao ser apresentado às filmagens da boate naquela noite.

No estúdio do programa, a promotora de Justiça Celeste dos Santos afirmou que existe a possibilidade de a pena do jogador, caso seja condenado, ser convertida em cumprimento de parte da detenção na Espanha, seguido de expulsão do país.