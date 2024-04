Jurada do Top Chef Brasil, Janaína Rueda é eleita a melhor cozinheira do mundo Brasileira liderou o ranking feminino do The World's 50 Best Restaurants, divulgado nesta quinta-feira (21)

Fabíola Reipert| 21/03/2024 - 16h26 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h43 ) twitter

