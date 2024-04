Luana Piovani entra com processo na Justiça e pede R$ 87 mil de indenização Importante: não é contra o Dado Dolabella, nem o Pedro Scooby ou algum outro ex dela

A Luana Piovani entrou com um processo na Justiça e pediu R$ 87 mil de indenização. Importante: não é contra o Dado Dolabella, nem o Pedro Scooby ou algum outro ex dela.

Ela entrou com uma ação contra duas companhias aéreas. A atriz estava voltando de Fernando de Noronha (PE) com os filhos. Porém, o voo dela para Recife (PE) foi cancelado, o que fez Luana perder as passagens que ela tinha comprado para, logo em seguida, ir para Portugal.

Luana alega que teve gastos que não estavam programados, que resultaram em um prejuízo de R$ 62 mil. Além deste valor, ela pede também por R$ 25 mil em danos morais.