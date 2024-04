Membros da antiga banda Cidade Negra estão em pé de guerra Vocalista Toni Garrido pede na Justiça o apartamento do baterista Lazão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os ex-membros da banda Cidade Negra estão em pé de guerra! Segundo o vocalista Toni Garrido, o ex-baterista do grupo, Lazão, teria vendido os instrumentos e equipamentos dele, avaliados em torno de R$ 50 mil.

Toni entrou na Justiça e queria que o apartamento do baterista como garantia e também uma quantia por danos morais. A Justiça negou o pedido do ex-vocalista do grupo.

“Quando a pessoa é dona de um único imóvel, não se pode despejar ela”, explica Renato Lombardi. “Aí tem que encontrar outros meios”, finalizou.