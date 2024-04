Mesmo após teste de DNA, homem tenta provar que é filho de Agnaldo Timóteo Resultado do exame foi inconclusivo, e o próximo passo pode ser a exumação do corpo do cantor

Fabíola Reipert| 13/03/2024 - 16h33 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h31 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share