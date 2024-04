Mulher que diz ser filha de Pelé perde ação após realizar dois testes de DNA Juíza do caso achou desnecessária a repetição do exame, já que os anteriores foram feitos com os herdeiros vivos do jogador e apresentaram resultados negativos e inconclusivos

Mulher que alega se filha de Pelé, Maria do Socorro realizou dois exames de DNA com os filhos do Rei do Futebol. O primeiro com Edinho, que deu negativo e este segundo com Flávia Arantes do Nascimento, em que o resultado foi parcialmente inconclusivo.

A juíza do caso achou desnecessária a realização de um terceiro exame e decidiu que Maria do Socorro não tem direito a herança deixada pelo maior jogador de futebol de todos os tempos.

A Justiça optou pelo arquivamento do processo e Maria terá que pagar as custas do processo. Ela ainda pode recorrer.