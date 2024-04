Naldo faz o próprio combustível para salvar carro de luxo que parou em estrada

Alto contraste

Quem não tem cão, caça com gato! Naldo Benny provou que sabe se virar quando, ao viajar do Rio de Janeiro para São Paulo, foi surpreendido com a gasolina de seu carro de luxo que acabou no meio da viagem.

Nas redes sociais, Naldo contou que estava dirigindo a 490 quilômetros por hora e, por isso, fez o combustível se esgotar.

Como não havia postos próximos ao local onde estava, o cantor teve uma atitude inusitada para salvar o veículo no meio da estrada: misturou azeite, água oxigenada e outros ingredientes e fez o carro voltar a funcionar.

O artista ainda revelou que chegou a levantar com as mãos o veículo que pesa cerca de 30 toneladas e é blindado.