Neymar é proibido de usar helicóptero avaliado em R$ 50 milhões Certificação da aeronave está vencida, e jogador deve regularizar os documentos antes de colocá-la no ar

Neymar foi impedido de usar o próprio helicóptero, avaliado em R$ 50 milhões. A certificação da aeronave está vencida, e o jogador deve regularizar os documentos antes de voltar a colocá-la no ar.

A aeronave de Neymar é famosa por ter sido customizada em Paris, na França, com bancos de couro e o símbolo do Batman, herói favorito do boleiro.