Pedro Scooby não busca os filhos na data combinada e é criticado por Luana Piovani Atriz usou as redes sociais para falar do ex-marido, disse que está com uma viagem marcada e que o surfista a atrapalhou

Fabíola Reipert| 20/03/2024 - 17h05 (Atualizado em 01/04/2024 - 11h41 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share