Jojo Todynho usou as redes sociais para anunciar o término do namoro com Renato Santiago. O casal estava junto há quase um ano.

A funkeira fez questão de dizer que não quer fofoca, mas garantiu que segue tendo uma grande amizade com o ex.