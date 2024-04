Rafael Cardoso presta depoimento nesta terça (12) após agredir idoso em bar do RJ Ator alegou que a confusão com o gerente começou por causa de uma vaga de carro na rua

O ator Rafael Cardoso prestou depoimento nesta terça (12) sobre a agressão contra o gerente de um restaurante no Rio de Janeiro (RJ). Ele revelou que a confusão começou por conta de uma vaga de carro.

Logo após a divulgação das imagens e a repercussão, Rafael, por meio da assessoria de imprensa, se desculpou e disse que estava sob efeito de medicações.

Alexandre Ramalho, advogado do ator, falou com o Balanço Geral. Ele alegou que João Fernando, o gerente do bar, começou a agredir verbalmente Rafael após o ator frear o seu veículo de forma brusca. “A gente acredita que a medicação, junto da bebida alcoólica, pode ter alterado o humor dele”, finalizou o advogado.