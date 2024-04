Ronaldo Esper fala sobre momento de pânico ao ter casa invadida por criminosos

Alto contraste

O estilista e comentarista de moda, Ronaldo Esper falou com o Balanço Geral sobre o momento de pânico que viveu, após ter sua casa invadida por criminosos no bairro da Boa Vista, em São Paulo (SP).

Ele ficou muito machucado, chegou a ficar desacordado durante a noite e só foi para o hospital somente na manhã seguinte, após ser socorrido pelos vizinhos.

O estilista disse que não se lembra de muitas coisas, após entrar em sua casa. “Acho que essa pessoa foi surpreendida como eu”, explicou Ronaldo.

Ele declarou que se encontrou com o criminoso na escadaria da casa e que este foi o local da agressão. “Me jogou e me deu um corte aqui dentro do cabelo”, relembrou.

O especialista em moda também recordou que foi ajudado somente após uma vizinha ter visto ele se arrastando pelo chão. “Eu não tenho inimigos e eles vieram para roubar”, acredita Ronaldo Esper.