Samara Felippo fala do processo contra o ex-marido por suposta fraude em compra de imóvel "Estou pedindo o que é meu por direito, para as minhas filhas", disparou a atriz em vídeo publicado nas redes sociais nesta terça-feira (19)

A atriz Samara Felippo usou as redes sociais nesta terça-feira (19) para falar pela primeira vez sobre uma denúncia contra o ex-marido, o jogador de basquete Leandrinho, por suposta fraude na compra de um imóvel enquanto eles eram casados.

Segundo a artista, os dois adquiriram uma casa no Rio de Janeiro, em 2008, e Samara chegou a vender um apartamento que tinha para ajudar a custear o novo lar da família.

Acontece que, quando se divorciou do atleta, em 2013, a atriz descobriu que o imóvel em que eles moravam estava no nome do irmão de Leandrinho.

Samara afirmou que trava uma batalha na Justiça há dez anos para reaver o dinheiro que investiu, mas, mesmo com a casa já vendida e nas mãos de outros donos, não teve sucesso.

“Estou pedindo o que é meu por direito, para as minhas filhas. Não quero extorquir ninguém, quero Justiça”, disparou a atriz em vídeo.