Veja os melhores momentos do Oscar 2024, a maior premiação do cinema mundial Não se fala em outra coisa: teve tombo, ator pelado, zíper quebrado e até um cachorro que roubou a cena!

A maior premiação do cinema mundial aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo (10) e teve de tudo: tombo, ator pelado no palco, vestido com zíper quebrado e até um cachorro que roubou a cena.

Oppenheimer saiu como o grande vencedor da noite, já que levou sete estatuetas, entre elas a de Melhor Filme.

Direto da Flórida, a correspondente Tina Roma trouxe todos os detalhes da cerimônia do Oscar 2024. Veja!