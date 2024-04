Zilu teria sido pivô do término entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella Segundo Fabíola Reipert, família da cantora se irritou com o ator por ele revelar que a artista enfrenta dificuldades financeiras

Fabíola Reipert trouxe bastidores sobre o término entre Wanessa Camargo e Dado Dolabella. Zilu teria sido uma das grandes responsáveis pelo fim do relacionamento.

Wanessa anunciou publicamente o fim do namoro, ela morava com o ator em uma casa que pertence à mãe, porém Zilu proibiu a entrada de Dado no condomínio.

Após conversar com pessoas próximas, Fabíola revelou que uma das coisas que fez a família de Wanessa se irritar com o ator, foi que Dado Dolabella revelou que a cantora estava com dificuldades financeiras e, inclusive, havia pegado um empréstimo.

Nos últimos dias, Dado apareceu nas redes sociais cantando músicas tristes. “Partiu meu coração em dois”, disse ele.