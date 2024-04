“A Caverna Encantada” tem estreia prevista para agosto Atores trabalham pela primeira vez em uma novela do SBT

Mel Summers, protagonista de A Caverna Encantada, entre o diretor Ricardo Mantoanelli e Iris Abravanel

As gravações de “A Caverna Encantada”, produção que substituirá “A Infância de Romeu e Julieta” no SBT, possivelmente a partir de agosto, estão em andamento e já no embalo dos mais positivos.

O detalhe interessante é que vários atores, entre adultos e crianças escalados, foram chamados pela primeira vez para um trabalho em novelas do canal de Silvio Santos.

Miguel Coelho (Globo/Record) e Isabela Souza (Disney) puxam a fila.

A maior parte, no entanto, são crianças, muitas delas lançamentos.

A coluna destaca, a seguir, os nomes desses atores-mirins, que sonham em seguir os mesmos passos de Larissa Manoela, Maísa Silva e Jean Paulo Campos:

- Bernardo Prado (personagem Benjamin) – estará no filme ‘Por um fio’, sobre Drauzio Varella;

- Bernardo Schroeder (Lucas);

- Diego Laumar (Moisés) – “Sob Pressão”, “Cosme e Damião”, filme de Mauricio de Sousa, “O Realizador de Sonhos”;

- Gabriel Avelar (Felipe) – “Americana”, série da Disney/Star Plus, “Ópera Ainadamar”, “Abá e sua banda”, “Julieta e o felizes para sempre – musical”, “Uma advogada brilhante”;

- Guilherme Tavares (André) – “Pantanal”, “Cara e Coragem”, “Reis”, “Os farofeiros 2″, “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa, “MMA – Meu Melhor Amigo”

- Juju Penido (Lavínia);

- Juju Teófilo (Nina);

- Lucca Almeida (Pedro) – “Piano Mágico da Ju”, “A Pracinha”;

- Manu Bistene (Isadora) – “Até Onde Ela Vai”;

- Mari Yumi (Jane);

- Mel Summers (Anna) – “Gênesis”, “Família é tudo”, “É férias mexmo 2″, “Até onde ela vai”, “Não esqueça de mim”, “Natal sem fraude”;

- Theo Radicchi (Rui);

- Vitinho Lima (Binho);

- Wallentina Bomfim (Manuela).