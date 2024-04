A dramaturgia do passado transformou-se na grande inspiração da TV atual O remake de "O Rei do Gado" começa a ser apontado como uma das próximas atrações

Manuela Dias prepara remake de "Vale Tudo" Manuela Dias prepara remake de "Vale Tudo" (divulgação)

A Globo, sem a menor cerimônia, já fez chegar a informação sobre o andamento de mais um remake, “Vale Tudo”, escrita originalmente por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, agora em uma versão atualizada por Manuela Dias e com direção artística de Paulo Silvestrini.

É a definição que já existe para a sequência de “Mania de Você”, do João Emanuel Carneiro, a substituta de “Renascer”.

Outra prova, provada, que a Globo não consegue mais “andar”, sem o socorro do seu fantástico acervo de sucessos, mas o que também não pode eliminar ou interromper a exigência de montar um novo e adequado quadro de autores.

É o que parece estar acontecendo, para os seus diferentes horários, embora se saiba que isso leva tempo.

O surgimento de gigantes, na altura de Aguinaldo Silva, Benedito Ruy Barbosa, Gilberto Braga, Gloria Perez, Lauro César Muniz, Marcilio Moraes, Manoel Carlos, Silvio de Abreu e Walther Negrão, também aconteceu conforme as necessidades e dificuldades da ocasião.

Aliás, não será surpresa se, muito em breve, a Globo anunciar também uma revisita a “O Rei do Gado”.

Tudo é possível

Dia desses, um grupo de autores, em troca de mensagens, comentava sobre o momento atual e falava das possibilidades futuras.

E não é que teve um já imaginando a “inteligência artificial” também se metendo nisso, a “escrever novelas”.

Dia de estreias

Nesta segunda-feira começam as estreias do SBT, com o “Chega Mais” ainda na faixa da manhã e outras no decorrer dos próximos dias.

Vale o aviso: em programa, com mais de um apresentador, sempre há o risco de não existir melhor entendimento ou maior entrosamento. Vaidades devem ser colocadas de lado.

Primeiro momento

Data hoje, a direção da ESPN não trabalha com a possibilidade de contratar um novo narrador para o lugar de Paulo Andrade, assinado com a Globo.

A ordem interna é prestigiar o pessoal da casa.

Os noivos, Ricardo Vianna e Lexa Os noivos, Ricardo Vianna e Lexa (divulgação)

Famosos

Engana-se quem pensa que Giselle de Prattes, mãe do Nicolas e atual sogra de Sabrina Sato, será o único nome ligado a celebridades no elenco da 11ª temporada da série “Reis”, da Record.

Também foram chamados: Ricardo Vianna, noivo da cantora Lexa, para o papel de Abda, e Lucca Picon, que foi apontado como affair de Anitta, para o personagem Bem-Simei.

Escalação

Ricky Tavares, elogiado pelo trabalho como Absalão, também já tem praticamente acertado seu retorno em “Reis”, para o personagem Doente.

Que terá Ana Rita Cerqueira como serva.

Investimento

Os programas “Show do Esporte”, comandado por Paloma Tocci e Elia Junior, e “Jogo Aberto”, com Renata Fan, vão ganhar novos cenários na Band.

E ainda este mês.

Fica esperto

Todos os cuidados devem ser tomados com a dengue. Não bastasse isso, a Covid insiste em não sair de cena, inclusive atingindo o universo das novelas.

Em “Família é Tudo”, da Globo, duas baixas: Grace Gianoukas primeiro, e Cristina Pereira, logo depois.

Sabe quem?

A propósito de Covid, Fúlvio Stefanini estava confirmado para o “Programa de Todos os Programas” desta terça-feira. Mas ele também, com a Covid, baixou enfermaria.

Em seu lugar, gentilmente aceitando se antecipar em uma semana, a apresentadora Daniela Albuquerque, da Rede TV!.

Problemas e agressões no trânsito, no "Hoje em Dia", com Celso Zucatelli Problemas e agressões no trânsito, no "Hoje em Dia", com Celso Zucatelli (Antonio Chahestian)

Velho problema

Por que as pessoas perdem a cabeça no trânsito? Xingam, partem para agressões e até jogam o próprio automóvel contra o outro? O “Hoje em Dia”, na Record, terá um especial sobre o tema, nesta segunda-feira, conduzido por Celso Zucatelli.

Outro Celso, o Russomanno, estará ao vivo no estúdio participando de tudo.

Discretamente

Sem maior alarde, o SBT acabou inaugurando o seu estúdio de número 10. Finalmente. Agora só falta construir o 9.

As primeiras gravações, usando parte dele, foram realizadas pelo “Esquadrão da Moda”.

Por outro lado

Ainda no decorrer desta semana, o SBT deve disparar o workshop da sua nova novela. Não totalmente, mas boa parte do seu elenco já está definido.

Trabalha-se com a possibilidade de dar início às gravações ainda em abril.

Pra torcida

Mundo meio doido. O discurso, nos bastidores, sempre foi que os times de futebol deveriam se unir para ficarem mais fortes e terem suas reivindicações atendidas.

Na prática, quando resolvem fazer uma liga, se separam logo em duas. É de se imaginar o que vem por aí.

Bate – Rebate

• “Bake Off Brasil”, formato que envolve uma disputa entre confeiteiros amadores, foi cancelado pelo SBT em janeiro, após nove temporadas...

• ... E o que determinou as dispensas de nomes importantes, como o de Beca Milano e Nadja Haddad.....

• ... Agora, com uma nova equipe, já se cogita a possibilidade de voltar no segundo semestre.

• Essa informação sobre o retorno do “Bake Off” no SBT surge no momento em que a Band se prepara para colocar no ar, ainda este ano, a primeira temporada do “MasterChef Profissionais – Confeitaria”...

• ... Será que bateu um arrependimento?

• Record News garantiu a vice-liderança isolada na média de audiência em janeiro e fevereiro, entre os canais de notícias.

• Em uma segunda-feira movimentada na nossa televisão, Ana Maria Braga reassume o comando do “Mais Você” na Globo.

• Muito feliz, Mayana Neiva está anunciando o lançamento do seu primeiro disco, “Tá tudo aqui dentro”, já disponível em todas as plataformas.

• Pessoal do jornalismo da Band tem reclamado mais atenção aos carros da frota. A falta de viaturas passou a comprometer o bom andamento dos serviços.

• Lucas Salles, liberado das gravações de “A Infância de Romeu e Julieta” no SBT, se dedica a novos projetos...

• ... O primeiro, como diretor, envolve um podcast investigativo, seguido da comédia “A Banda”, do diretor Hsu Chien, com Lucas Penteado e Luísa Périssé e filmagens em Porto Alegre.