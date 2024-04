‘A Rainha da Pérsia’ seguirá modelo de lançamento de ‘Reis – A Decadência’ Superprodução estreia em maio no streaming e depois na TV aberta

Alto contraste

A+

A-

Francisca Queiroz será Artemísia, uma poderosa guerreira em “A Rainha da Pérsia” (reprodução)

“Reis – A Decadência” , décima temporada da série, como se sabe, chegou primeiro para os assinantes da plataforma de streaming UniverVideo.

Amanhã, a produção estrelada por Guilherme Dellorto, intérprete de Salomão, estreia na programação da Record.

Já, “A Rainha da Pérsia”, superprodução protagonizada por Nathalia Florentino, seguirá a mesma estratégia de lançamento.

A UniverVideo mostrará um episódio por semana, a partir de maio, em dia a ser definido.

Publicidade

Em junho, previsão de início na TV aberta.

“A Rainha da Pérsia” aparece como um dos principais investimentos da parceria Record/Seriella para esta temporada.

Publicidade

No elenco, atores renomados, entre eles Carlo Porto, Camila Rodrigues, Francisca Queiroz, Caetano O’Maihlan,

André Bankoff, Dani Moreno, Leonardo Medeiros, Izabella Bicalho, Giuseppe Oristanio e Marcos Breda, além de vários lançamentos, como é o caso da protagonista Nathalia Florentino. Direção de Leonardo Nogueira.

Publicidade

Reality

E nesta segunda-feira, logo depois do primeiro episódio de “Reis – A Decadência”, estreia na Record a segunda temporada de “A Grande Conquista” .

Muita expectativa em relação ao trabalho da jornalista Rachel Sheherazade, primeira experiência como apresentadora no Entretenimento – e acompanhada de uma IA – Inteligência Artificial -, o Fred.

Rachel Sheherazade e Rodrigo Carelli no Programa de Todos os Programas (Divulgação Record)

Responsabilidade

“Sou uma pessoa de me entregar profundamente às minhas experiências. É um presente. Um processo de gratidão com a Record, o [Rodrigo] Carelli. Tenho a noção do quão grandioso é, e da responsabilidade. É o meu recomeço, sou uma fênix renascendo para a televisão.”

Declaração de Rachel Sheherazade ao “Programa de Todos os Programas”.

Avaliação

A repercussão da série “Justiça 2″, escrita por Manuela Dias, está tão forte e positiva na Globo, que certamente levará sua autora a desenvolver novas temporadas.

Porém, antes, Manuela terá que batalhar aprovação para o remake de “Vale Tudo”, cotada para substituir “Mania de você”, de João Emanuel Carneiro.

Vida real

Vez ou outra, nas redes sociais, surgem comentários a respeito do tema musical do “BBB”, se já não estaria na hora de trocar Paulo Ricardo por outro artista.

Até aqui, não houve qualquer indício de que isso possa acontecer. Boninho nunca tocou nesse assunto.

Um acerto

No início de trabalho da novela “Beleza Fatal”, escrita por Raphael Montes, a Warner conversou com várias produtoras de conteúdo, no eixo Rio-São Paulo, para tocar o projeto. A Conspiração, inclusive. Não deu certo. Tudo isso, até chegar à Coração da Selva, que deu muito conta do recado.

A novela, já gravada, entra em processo de montagem dos capítulos.

Tatá Werneck viveu Anely em Terra e Paixão (Divulgação)

À espera

O “BBB” turbinou a audiência do Multishow nos últimos meses.

Com o fim do reality, o canal vai ficar à espera da próxima temporada do “Lady Night”, segundo produto de maior audiência da casa.

Ex-BBBs, inclusive, deverão conversar com Tatá Werneck e craques do nosso futebol.

Batalhão

A Globo promete mobilizar mais de 400 profissionais na cobertura dos Jogos Olímpicos, em um formato multiplataforma. Segundo a emissora, serão 16 equipes de reportagem em Paris e uma no Taiti.

O Sportv terá quatro canais – sendo um deles, o Sportv2, com transmissões em 4K, com mais de 16 horas ao vivo por dia.

Latin Grammy

Os organizadores do tradicional “Grammy Latino” confirmam que, uma vez mais, a plataforma Globoplay e os canais Bis e Multishow ficarão responsáveis pela transmissão da sua próxima edição. Só que no caso do “Multi”, entrará apenas um resumo da festa.

O evento acontecerá em Miami, em data ainda a ser anunciada.

Sonia Abrão, apresentadora do A Tarde é Sua na Rede TV! (Divulgação)

Vai que vai

A jornalista Sonia Abrão, no dia 1º de maio, comemora 18 anos à frente do programa “A Tarde É Sua”, na Rede TV!.

O vespertino, vale destacar, tem garantido o quarto lugar no ranking de audiência na Grande São Paulo.

Discreto

“Família é tudo” apresentou um ligeiro crescimento de audiência.

Na Globo, porém, acredita-se que ainda não é motivo para comemorar.

Entrevista

O “CNN Esportes S/A”, deste domingo, às 21h15, recebe Juninho Paulista.

“Nós temos muita coisa pra rever, muita coisa pra fazer para que o nosso futebol seja comparado a um nível de Premier League, um nível de LALIGA, as melhores ligas mundiais, porque talentos nós temos, né? Então a gente tem que saber trabalhar muito mais esse talento”.

Declaração do ex-jogador e atual treinador do Ituano, ao programa.

Aline Mineiro vai estrelar comédia nos palcos de São Paulo (Instagram@alinemineiro)

Comédia

Com direção de Bárbara Bruno, a produção “Desinfluencers - A Comédia das Celebridades” chega ao Teatro Santa Cruz, em São Paulo, no dia 10 de maio.

Rodrigo Phavanello e Aline Mineiro são os protagonistas.

O elenco reúne ainda Ailton Guedes, Ernando Tiago e Vanessa Goulart.

Bate-Rebate

· Reinaldo Gottino será uma das atrações da edição de hoje do “Domingo Espetacular”...

... Gottino vai estar no quadro “Quase morri”.

· Alice Wegmann integra um grupo de atrizes que se jogam mesmo nos seus trabalhos...

· ... O trabalho em “Justiça 2″ é muito bem executado pela jovem atriz, uma das principais da sua geração.

· “Túnel do Amor”, com Ana Clara, estreia terceira temporada, amanhã, no Multishow...

· ... Já, em agosto, Ana Clara comanda o “Estrela da casa” na Globo.

· Rafa Scotini, atriz e modelo, também entra para o time de lançamentos da série “A Rainha da Pérsia”.

· A Infinit Music vai tocar a carreira gospel de Luciano Camargo.

· Segundo apuração da Globo, “No Rancho Fundo” foi bem recebida em todas as suas emissoras.

· Gloria Pires ainda em ritmo de férias após a jornada em “Terra e Paixão”...

· ... Na retomada dos trabalhos, ela irá priorizar o cinema.

· Confirmando: Leila Pereira, segunda-feira, estará no “Roda Viva” da TV Cultura.

· A Rádio Bandeirantes recebe em seu estúdio os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo...

· ... As entrevistas serão realizadas durante o programa “Manhã Bandeirantes”, apresentado pelos jornalistas Marco Antonio Sabino e Vitor Lupato a partir das 10h...

· ... Participações de Tabata Amaral (dia 22), Guilherme Boulos (23), Marina Helena (24) e Ricardo Nunes (26).

· Os registros de Glauber Rocha, Sebastião Salgado, Robert Kramer, Thomas Harlan, Pea Holmquist, Santiago Alvarez, Guy Le Querrec, Dominique Issermann e Jean Gaumy fazem parte do documentário “Outro País”, que vai ao ar na TV Cultura, próxima quinta-feira, em comemoração ao cinquentenário da Revolução dos Cravos...

· Realizado e escrito pelo cineasta brasileiro Sérgio Tréfaut, o filme português, inédito em canal aberto, será exibido às 23h.

· Na televisão, como em todo lugar, tem sempre aquele profissional que joga junto com a equipe o tempo todo. Não larga a mão...

· ... Mas também tem aquele outro, que deixa todo mundo na mão, pula fora do barco, no momento de crise.

· Outro dia, falamos do sucesso do Davi, campeão do BBB, nas redes sociais...

· ... Que depois da polêmica ‘namorada’/’mulher’, vem perdendo milhares de seguidores.