Acerte ou Caia terá 176 participantes no total e todos conhecidos do grande público Programa estreia em agosto nas tardes de domingo da Record

Tom Cavalcante vai comandar o game show Acerte ou Caia nos domingos da Record (Divulgação)

A Record está se cercando de todos os cuidados para dar início às gravações do “Acerte ou Caia”, com Tom Cavalcante.

Os trabalhos, que exigem uma estrutura toda especial, serão realizados na Argentina e terão início no decorrer dos próximos dias.

A escolha dos participantes convidados já está praticamente fechada, todos eles conhecidos do grande público, entre cantores, ex-BBBs, ex-Fazendas, influencers, atores, atrizes, ex-atletas, humoristas, gente de todo tipo, que além da disputa poderá interagir com o Tom e montar sempre um espetáculo diferente, com muitas surpresas. Ao todo, serão 176 pessoas, 11 em cada episódio.

A ideia é exatamente esta: fazer o público, quase que imediatamente, ter uma forte identificação com o formato, algo que já será facilitado pela própria presença de Tom Cavalcante, em sua volta à Record.

Uma atração à parte, sem dúvida, e alguém que o público da TV aberta já estava ansioso para ter de volta, com exibição já prometida para os domingos, a partir de agosto.

“Acerte ou Caia”, com estreia em agosto, terá ao todo 16 episódios, com exibição prevista até meados de novembro.

E apesar de ser originalmente um game show, mas a presença de Tom Cavalcante na apresentação e participação de pessoas as mais diferentes, deve fazer o programa receber também outros contornos.

Marcos Palmeira vive José Inocêncio em Renascer (Fabio Rocha/TVGlobo/Globo/Fábio Rocha)

Quase parando

“Renascer” precisa urgente de uma chacoalhada. As ações se repetem, em uma clara demonstração que está faltando história.

Uma pena, ter um elenco na altura que tem e não haver um aproveitamento à altura.

Mistério

Eliana, Chris Flores, e agora Christina Rocha. Raul Gil parece que só fica até dezembro.

Difícil saber como o SBT, controlado por Daniela Beyruti, vai chegar até o fim de ano.

Isabela Souza e Mel Summers, protagonistas de A Caverna Encantada (Instagram)

Negócios

O SBT praticamente não investiu na área de licenciamento de produtos durante a parceria com o Prime Video em “A Infância de Romeu e Julieta”.

Não se sabe ao certo o motivo, se devido ao modelo de produção ou se a novela não ajudou mesmo.

Virar a página

Porém, com “A Caverna Encantada”, produção 100% da casa, o SBT pretende retomar forte a área de licenciamento.

A ideia é levar ao mercado os mais diferentes produtos, passando por bonecas, bonecos, livros, jogos...

Jornalismo

Deve ser reconhecido o esforço da imprensa, principalmente as reportagens de TV, que não têm medido esforços, sacrifícios até, para a cobertura das chuvas em cidades do sul do país.

Trabalho que vai além da coragem, exige muita abnegação.

De leve

Recuperada da pneumonia, Luciana Gimenez fez ao vivo o “Superpop”, quarta-feira, na Rede TV!.

Existia o desejo de gravar outro programa no mesmo dia, mas o médico deu o contra. Sem exageros.

Por sua vez

José Luiz Datena passou por uma cirurgia na manhã desta última quinta-feira, daí sua ausência no “Brasil Urgente” desde a última terça-feira.

Joel Datena está apresentando no seu lugar.

Rachel Sheherazade

Fase da Mansão

Combinado assim: no próximo dia 9, haverá a definição dos 20 participantes que disputarão o prêmio milionário de “A Grande Conquista”, reality comandado por Rachel Sheherazade na Record.

Portanto, a chamada Fase da Mansão começará no dia seguinte, 10.

Prêmio da música

Regina Casé foi escalada para apresentar o Prêmio da Música Brasileira, que chega à sua 31ª edição. O evento acontecerá no dia 12 de junho no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e irá homenagear a vida e obra de Tim Maia.

Será a primeira vez que o PMB terá uma apresentadora única, em um novo formato inspirado em programa de auditório, com bailarinos. Direção de José Maurício Machline.

Biografia

O livro “Senhora do Meu Destino”, biografia da Susana Vieira, escrita a quatro mãos, as dela e do Mauro Alencar, terá seu primeiro lançamento no Rio, terça-feira que vem, na Livraria da Travessa, do Leblon.

O outro, dia 14, em São Paulo, na Livraria Martins.

Bate – Rebate

· Arevute será a personagem de Bianca Palheiras na série “Neemias”, derivado de “A Rainha da Pérsia”, com previsão de estreia para dezembro na Record.

· Ator de “Impuros”, “De Volta aos 15″, “Perdida” e “Reis”, Rafael Coimbra também está acertado para o elenco de “Neemias”.

· A Globo promove neste domingo a estreia do jovem Pedro Lins na apresentação do “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”, há mais de 30 anos no ar...

· ... Acerto que vai ao encontro da proposta da Globo em ter protagonismo negro em todas as suas áreas.

· Os resultados do futebol têm animado a alta direção do SBT...

· ... Novas iniciativas estão sendo traçadas para o departamento. Até a Série A do Brasileirão figura nos planos, via Liga Forte...

· ... Porém, só teve troca de conversa até agora. Não de concreto.

· Miguel Falabella terá Gabriella Di Grecco no elenco de “Elvis - A Musical Revolution”, estreia do Teatro Santander, em São Paulo, a partir de agosto...

· ... Trata-se de uma atriz que já marcou presença em musicais e novelas da Globo, SBT e Disney.

· A Globo está exibindo a última temporada de “Sob Pressão” nas noites de terça-feira e tem no Marco Nanini uma de suas atrações...

· ... No papel de Heleno, pai do Evandro (Júlio Andrade), os dois se reencontram após anos...

· ... A série aproveita o gancho para discutir o mal de Alzheimer...

· ... É bom ver a televisão colocando em questão determinados temas e com atores na altura desses dois.