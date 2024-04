‘Alma Gêmea’ está de volta ao Vale a Pena Ver de Novo

Alto contraste

Eduardo Moscovis e Priscila Fantin, protagonistas de Alma Gêmea (Globo / Acervo)

Na próxima segunda-feira, um dos principais trabalhos de Walcyr Carrasco, que contou com a colaboração de Thelma Guedes, “Alma Gêmea”, exibida originalmente de 20 de junho de 2005 a 11 de março de 2006, em 227 capítulos, está de volta ao Vale a Pena Ver de Novo. “De volta” literalmente - porque será a sua segunda reprise na faixa.

Para Eduardo Moscovis, um dos protagonistas e atualmente no ar com “No Rancho Fundo”, trata-se também de um momento especial, por causa da dobradinha na tela:

“Esse tipo de situação não lembro de ter passado. ‘Alma Gêmea’ tem quase 20 anos e é uma novela completamente diferente de ‘No Rancho Fundo’. É uma novela de época, personagens diferentes um do outro. Não sei exatamente o que esperar, mas vai ser uma experiência que eu vou ter que passar, mas vai ser bom ver meus trabalhos, muito legais, cada um no seu lugar, na sua existência.”

Moscovis relembra, ainda, a cena mais difícil de gravar durante ‘Alma Gêmea’:

“A cena mais difícil foi a sequência final, próxima à morte do Rafael [seu personagem], do incêndio. É uma sequência mais delicada porque também tinha muita emoção”.

Já as cenas mais divertidas...

“As cenas na pensão eram sempre muito gostosas de fazer, as com Ana Lucia Torre e Flávia Alessandra também, porque era uma mãe e uma filha, e elas eram as vilãs. Nos divertíamos quando a gente ensaiava com as maldades e as estratégias delas.”