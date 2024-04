As duas novas ligas do futebol tratam as TVs de maneiras bem diferentes Libra e Forte Futebol não falam a mesma língua nas questões do Campeonato Brasileiro

Neo Química Arena, casa do Corinthians Neo Química Arena, casa do Corinthians (Divulgação)

Os principais times do futebol brasileiro agora são representados por duas ligas diferentes, responsáveis por tratar e mediar todas as suas questões, de modo muito especial os direitos de transmissão do campeonato brasileiro a partir do ano que vem.

O que se observa, no entanto, é que existe um comportamento bem diferente entre as duas.

Enquanto a Liga Forte se preocupa em tocar seus negócios de forma mais abrangente, procurando se apresentar e conversar com diferentes TVs, a Libra tem limitado suas negociações com a Globo. Nenhuma das outras TVs, pelo menos até aqui, foi procurada ou convidada a também participar.

Indelicadeza à parte, é também uma situação, claro, que causa estranheza e faz despertar dúvidas, que nos remetem a um passado em que o assunto futebol era todo tratado pelo Clube dos 13, a liga de então, que funcionou por 14 anos e fechou as portas em 2011. A sua extinção se deu a partir do instante em que o Corinthians decidiu sair, por não concordar com a divisão do dinheiro.

E parece que a história está para se repetir, com o mesmo Corinthians e Santos ameaçando trocar uma liga pela outra.

É o caso de se imaginar: se em uma só, a confusão já era tão grande, é de se imaginar o que nos espera agora com duas representatividades.

Outro recuerdo

O assunto Série B do campeonato brasileiro bagunçou o mercado, deixando todos sem saber como isso vai ficar, após a Brax informar que não irá honrar o contrato dos direitos de transmissão.

No passado, quando a Sport Promotion ficou inadimplente com a CBF, todos os contratos que existiam entre as partes foram imediatamente rompidos. Numa canetada só. A empresa, inclusive, se viu obrigada a pedir recuperação judicial.

E aí...

O desdobramento da situação atual deixa a todos sem imaginar o que poderá acontecer, e num futuro muito breve.

A Brax ainda tem hoje duas outras propriedades muito rentáveis com a CBF: a venda de placas e leds na Copa do Brasil e nos jogos das eliminatórias da Seleção Brasileira

Carlos Tramontina vai "apresentar" o The Noite no SBT Carlos Tramontina vai "apresentar" o The Noite no SBT (Lourival Ribeiro )

Noite simpática

O SBT e o pessoal do “The Noite”, capitaneado por Danilo Gentili e o diretor João Mesquita, recepcionaram a imprensa, quarta-feira, na Margherita, do Esquerda.

Uma noite bem especial, como parte das comemorações dos 10 anos do programa.

A propósito

Carlos Tramontina, ex-Globo, vai comandar o “The Noite”, na volta dos inéditos, segunda-feira, também em cima das comemorações do seu 10º aniversário.

Caberá a ele, Tramontina, apresentar vários dados e curiosidades do programa, com Danilo e equipe assistindo tudo da plateia.

Importante reconhecer

O “Sem Censura”, que a Cissa Guimarães passou a apresentar na TV Brasil, era um programa que estava faltando. Fazendo falta na televisão.

Um momento importante para poder conversar e refletir sobre determinados assuntos. Só uma observação: o pessoal do GC precisa intervir com mais frequência.

Alma do negócio

Na TV, em muitas ocasiões, também se usa de certos segredos, ou para surpreender o público ou não entregar para a concorrência.

Está um zunzunzum forte de que já existe um “Globo Repórter” em produção sobre Silvio Santos. Consultadas, todas as partes envolvidas não confirmam. Tempo ao tempo.

Andréia Horta estará na transmissão do Oscar Andréia Horta estará na transmissão do Oscar (Divulgação )

Festa do cinema

Andréia Horta acertou com a Warner e será uma das atrações da TNT e Max na transmissão do “Oscar”, dia 10 de março.

A apresentadora Aline Diniz, do canal Entre Migas, também fechou para o evento, que já conta com Caroline Ribeiro e Ana Furtado.

Aqui é trabalho

Se nada mudar, também neste 2024, Pedro Bial terá uma temporada das mais movimentadas na Globo.

Volta do “Conversa”, ainda sem data de estreia, musical “Som Brasil” e o policial “Linha Direta”.

Acervo da Hebe

Na próxima segunda-feira, de forma online, vai acontecer mais um Leilão de Arte do Acervo de Hebe Camargo.

Conforme o anúncio de um leiloeiro oficial, serão oferecidas 90 obras de mais de 50 artistas.

Detalhe

Dentre essas obras do Acervo de Hebe, constam inclusive quadros assinados por Chico Anysio.

E também um trabalho do pintor Gustavo Rosa.

Almir Sater é escalado para "Renascer" Almir Sater é escalado para "Renascer" (Divulgação Globo)

Grupo fechado

Com as chegadas de Sandra (Giullia Buscacio), dia 12 de abril, e Rachid (Almir Sater), um pouco depois, “Renascer” fechará o time principal da segunda fase.

Depois, apenas participações especiais na trama.

Quilos Mortais

Celso Zucatelli, na noite desta sexta-feira, comanda mais um episódio inédito da série “Quilos Mortais” na Record.

No programa de hoje, a história de Tamy (Têmi), 45 anos. O descontrole alimentar a levou a atingir 268 quilos.

Bate – Rebate

• Bárbara Borges e Iran Malfitano já se encontram no Marrocos à disposição das primeiras gravações de “A Rainha da Pérsia”.

• Estreia em breve no Teatro Santo Agostinho, em São Paulo, o monólogo “A Hora da Jupira – Na rede perereca”, estrelado e produzido por Fafy Siqueira.

• Pessoal dos documentários do SBT já tem muitos outros trabalhos em vista...

• ... Entre eles, programas sobre as vidas de Ratinho e Celso Portiolli.

• Hoffenheim e Werder Bremen é o jogo do campeonato alemão que a TV Cultura vai mostrar domingo, 13h30, com Marco de Vargas e Arnaldo Ribeiro.

• Otaviano Costa trabalhando forte na promoção do filme “Vidente por Acidente”, que estreia nos cinemas em 18 de abril...

• ... O filme, além de um elenco numeroso, tem várias participações especiais. Por exemplo, Xuxa e Flávia Alessandra.

• Por conta do sucesso do Festival “Humor contra-ataca”, que aconteceu em janeiro no Qualistage, Rio, Renata Castro Barbosa vai dar prosseguimento ao projeto que tem sua curadoria...

• ... Neste mês, haverá apresentações de Leandro Hassum e de Rodrigo Sant'anna.

• Maércio Ramos, em 105 FM, acaba de ser contratado para o esporte da Transamérica FM, São Paulo.