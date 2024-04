Ator da série Reis investe em projetos como cantor e diretor

Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Maurício Ribeiro: versatilidade Maurício Ribeiro: versatilidade (Blad Meneghel)

Comemorando 20 anos de carreira como ator, Maurício Ribeiro, agora também investe na música e na direção para audiovisual.

Intérprete do guerreiro Sibecai na série “Reis”, da Record desde junho de 2023, o artista fará seu primeiro show - “Dias bons” - dia 20 de abril, no TBT Rock Bar, no Rio.

A apresentação leva o mesmo título de seu single lançado no fim do último ano.

Além de repertório autoral, Mautribo (sua banda) vai tocar hits de rock, pop e reggae nacional e internacional que fizeram sucesso nas décadas de 1980/1990/2000.

O mineiro formado em cinema dirigiu em 2023 seu primeiro curta-metragem - "O Lobo do Homem", que está sendo premiado em festivais pelo mundo.

Agora, ele prepara a adaptação cinematográfica da peça "Teófilo - Um Sonho de Liberdade", na qual já atuou.