'Apito Final', com Neto, vai mudar de horário; veja mudanças na programação da Band Apito Final, com Neto, passará a ser exibido mais cedo, às 18h

Alto contraste

A+

A-

Programa do Neto aos domingos na Band vai para o começo de noite Programa do Neto aos domingos na Band vai para o começo de noite (Divulgação Band)

A Band, desde ontem, realiza a convenção anual da sua rede de emissoras no Hotel Royal Palm Plaza, em Campinas.

Nesta quinta-feira, os trabalhos foram abertos há pouco, 9h, com a palavra do presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, que promoveu a apresentação de Cláudio Giordani, como novo CEO, e Walter Zagari, vice-presidente.nacional de Comercialização.

Rodolfo Schneider, responsável por setores importantes, como Jornalismo, Artístico e Programação, também falou sobre as novidades traçadas para esta temporada. Mudanças, aliás, em pontos importantes da grade, assim como o desejo de investir em novos projetos.

Entre o que já está estabelecido, o programa “Apito Final”, do Neto, em vez do fim de noite dos domingos, começará mais cedo, às 18h, imediatamente após a rodada do campeonato brasileiro. O seu formato, inclusive, receberá uma série de inovações, inclusive com entradas de repórteres ao vivo.

O “Perrengue”, por sua vez, vai seguir no mesmo horário, às 20h, mas, para a sequência dele, fincado em bases bem populares, começa a ser elaborado um novo produto, com prêmios, brincadeiras, participação de artistas e outros do gênero.

A apresentação será de Renato Ambrósio, o mesmo do “Viva Sorte”.

E, também como novidade, a estreia do “MasterChef Profissionais – Confeitaria”, no vácuo dos realities culinários que o SBT deixa de exibir na sua grade.

Enfim, alterações importantes, que há algum tempo vinham sendo planejadas e agora, aos poucos, serão colocadas em prática.