Band monta Sala Digital com IA para agilizar todos os veículos do grupo Serviço vai funcionar 24h por dia e permitir análise ainda maior dos interesses do público

André Luiz Costa É o diretor de toda área digital da Band (Wagner Brito)

Há poucos dias, neste espaço, perguntou-se por que a BandNewsTV não fazia uso dos antigos estúdios do BandSports para assim poder agilizar os seus trabalhos. O que ainda se observa é uma verdadeira operação de guerra, diária, para a transição do “Jornal BandNews 1ª Edição” para o “Jornal Gente” e do “Jornal Gente” para o “Manhã BandNews”.

Além do que também é sempre complicada a montagem e desmontagem do estúdio do “Entre Nós”, para os jornais que o antecedem e o sucedem na grade.

Agora, porém, já se decidiu que o antigo espaço do BS, hoje ocupado provisoriamente pelo “MasterChef”, em breve, será reformado para receber o BandNews TV.

E que as suas instalações atuais darão lugar a uma Sala Digital permanente, projeto da Band em parceria com o Google, lançado durante o debate presidencial de 2018.

Este novo espaço, com ajuda de Inteligência Artificial, estará capacitado para compilar e fornecer dados para todos os veículos do Grupo Bandeirantes, 24 horas por dia, entre esportes, entretenimento e política, sob a direção de André Luiz Costa.

Eduardo Oinegue Intervenção infeliz (Divulgação)

Não foi legal

Já foi..., já passou..., mas qual a necessidade do âncora da Band, Eduardo Oinegue, dizer no jornal que a repórter ficou dois dias sem tomar banho?

Informação, que julgou importante, ou brincadeira interna? Em nenhuma das duas ele foi bem. Inaceitável. Inconveniente.

Tem razão

Muitos já falaram isso, mas o Ratinho tomou à frente e usou as suas redes sociais para pedir que o dinheiro do Fundo Eleitoral, os R$ 5 bi, sejam destinados para a recuperação do povo do Rio Grande do Sul.

Transfere para a catástrofe. E, para a eleição, cada um pague o seu. Tá certo. A própria existência desse fundo já é algo bem discutível.

Na ativa novamente

Depois das férias, Milton Leite reassume as transmissões no SporTV, com Palmeiras e Athletico-PR, neste domingo, pelo Brasileirão.

Aliás, aproveitando-se do Instagram, o Milton está fazendo uma exposição de fotos de alguns dos seus momentos mais importantes no Grupo Globo, com despedidas marcadas para o final da Olimpíada.

Fim de linha

Leandro Hassum terminou de filmar “O Rei da Feira”, trabalho que começou em 8 de abril e só chegou ao fim na quarta-feira. Uma comédia divertida, com tom de mistério.

Renata Gaspar, Luana Martau, Pedro Wagner, Talita Younan, Renata Castro Barbosa e Thiago Justino também estiveram com ele nessa.

Valendo arriscar

O cinema brasileiro, ao contrário da televisão, vem apostando muito mais no gênero comédia e tem um pessoal todo se dando muito bem com isso.

Em “O Rei da Feira”, além de todo o lado engraçado, entra também um pouco de Agatha Christie, com direito a um “quem matou?”. Ainda não há data prevista para o lançamento.

Anne Lottermann Vai estrear reality na TV Cultura (Divulgação)

Está pronto

Anne Lottermann terminou de gravar a primeira temporada do game show “Quem Sabe, Ganha!”, que irá estrear, em breve, na Univesp TV e na TV Cultura.

Aliás, a Anne teve algumas propostas de outras TVs, mas não levou essas negociações à frente.

Gravando

Astrid Fontenelle deu início às gravações do seu novo programa para o GNT, que estreia no segundo semestre, com ela entrevistando mulheres bem-sucedidas, acima dos 60 anos.

“Vai ser forte e potente. Me aguarde!”, diz a animada Astrid.

Não tem dia

“A Caverna Encantada”, nova novela do SBT, já obedece um ritmo mais intenso de gravações, com a participação de todo o elenco.

A dúvida ainda é quanto a sua estreia: fala-se em final de julho, mas o pessoal do próprio elenco acredita que só será em agosto.

Paralela

Ontem, sexta, “A Grande Conquista” deu início à fase valendo, com os 20 participantes definidos para a Mansão.

Em meio a todo esse trabalho, o pessoal dos realities da Record também está andando com os preparativos da próxima “Fazenda”. A edição número 16.

Equipe do Rodrigo Carelli trabalha na montagem das primeiras listas, que nunca têm menos de cem nomes.

Boa discussão

A TV tem procurado trabalhar com vários lançamentos em suas novelas ou séries, o que acaba proporcionado o aparecimento de muita gente boa.

No entanto, alguns diretores de elenco entendem que isto deve acontecer sempre com muita moderação porque os mais famosos sempre chamam audiência. A palavra, então, tem que ser moderação.

Tá complicado

Começou a bater uma preocupação na Livemode, diante das dificuldades enfrentadas para conseguir vender o pacote de direitos dela.

Por aí se entenda os jogos da Liga Forte, a partir de 2025. Vai dia, vem dia e nada acontece.

Augusto Mello Corinthians ainda não tem acordo com TV para 2025 (Divulgação)

Tudo na mesma

O presidente do Corinthians, Augusto Mello, deu uma longa entrevista, ontem, ao Canal do Benja, do Benjamin Back.

Falou da convulsionada política do clube e reafirmou que não foi fechado nada com ninguém sobre Brasileirão, a partir de 2025. Tem falado com a Globo, Liga e Libra, mas só aceitará entrar no jogo se receber, no mínimo, igual ao Flamengo.

Bate – Rebate

· Sabrina Sato, ao lado de Marcelo Adnet, concluiu as gravações da segunda temporada do programa “Sobre nós dois”...

· ... Agora, Sabrina aguarda chamado da Globo para iniciar mais uma temporada do “Essa eu quero ver”, para o “Fantástico”...

· ... As gravações devem começar na segunda quinzena de junho.

· Nivea Maria e Rainer Cadete seguem com o espetáculo “Norma”, em temporada no Teatro das Artes, Rio, até 30 de junho.

· Leandro Lima, escalado para viver Elvis Presley em “Elvis - A Musical Revolution”, a partir de agosto, no Teatro Santander, em São Paulo, ainda segue com “Gaslight - uma Relação Tóxica”, último trabalho de Jô Soares...

· ... Apresentações no Rio de Janeiro, de 24 de maio a 2 de junho. Teatro da Gávea – Clara Nunes.

· Simony será uma das atrações do “Programa Raul Gil”, neste sábado, no SBT

· Já está em cartaz no canal Gloobinho, da Globo, a produção “Bookaboo”, adaptação brasileira da série inglesa de mesmo nome...

· ... A cada episódio, um convidado especial lê uma história emblemática da literatura infantil brasileira...

· ... Jessica Ellen participa do programa no dia 14.

· Luan Santana chega à Praça da Apoteose, neste sábado, para o LuanCity Festival, com transmissão exclusiva no Multishow e no Globoplay...

· ... Um show em apoio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

· As produções do teatro, tanto no espaço físico quanto nas suas redes sociais, também entraram firme na campanha de apoio aos irmãos do Rio Grande do Sul...

· ... De fato, o melhor do Brasil é o brasileiro.

