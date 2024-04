Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

Bianka Fernandes vai integrar elenco da série Reis (Edu Rodrigues - Dker Studio)

Bianka Fernandes está de volta à dramaturgia da Record.

A atriz, que possui no currículo as novelas Pecado Mortal e Os Dez Mandamentos, fechou contrato para a série “Reis”.

Bianka surgirá em “A Divisão”, décima primeira temporada da série, focada no reinado de Roboão (Henrique Camargo) e na divisão de reino com Jeroboão (Vitor Novello), com suas gravações em andamento.

Especialmente para a personagem, cujos detalhes ainda não foram revelados, ela precisou alongar os cabelos.

Vale lembrar que a atriz, muito por causa da carreira de modelo, teve oportunidade de morar em países como Turquia, Grécia, China, Alemanha, Itália, México, Índia e Estados Unidos.

Antes de voltar definitivamente ao Brasil, Bianka já falava com fluência inglês, espanhol, italiano e um pouco de turco.