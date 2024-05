Bilheteria faz cinema apostar cada vez mais em comédias

Alto contraste

Cacau Protásio e Fafy Siqueira filmam A Sogra Perfeita 2 (Carolina Demper)

Não é de hoje que o gênero comédia se sobressai em relação a outros, como drama e suspense, por exemplo, e provoca um impacto dos mais positivos nas bilheterias de cinema.

“Minha Irmã e Eu”, filme estrelado por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, com direção de Susana Garcia, ultrapassou a marca de dois milhões de ingressos vendidos e, caminho natural, já chegou ao streaming.

Outro sucesso recente, “Os Farofeiros 2″, trabalho de Paulo Cursino, liderado por Danielle Winits, Mauricio Manfrini, Aline Campos, Nilton Bicudo, entre outros. Devido à boa aceitação, o terceiro da série não deve demorar.

O fato é que o nosso mercado cinematográfico percebeu que o brasileiro adora uma comédia e tem investido pesado no segmento, movimentando grandes profissionais.

Há uma grande expectativa, inclusive, em torno da produção de “A Sogra Perfeita 2″, cujos trabalhos acontecem no bairro das Perdizes, em São Paulo, sob o comando de Cris D’Amato.

Ainda sem data de estreia, tem Fafy Siqueira como a sogra da vez, interpretando uma impagável portuguesa, ao lado de Cacau Protásio, Evelyn Castro, Marcelo Laham, Ricardo Pereira, Maria Bopp, entre outros.

Já, “A Banda”, do cineasta Hsu Chien, acabou de ser rodado no Rio Grande do Sul e reúne no elenco: Luísa Périssé, Lucas Penteado, Lucas Salles, Werner Schünneman, Alessandra Werney e Germano Lunelli.

Danielle Winits estará na comédia De Repente, Miss! (Instagram@Iawinits)

Também no embalo...

“De repente, Miss!” chegará aos cinemas no próximo dia 16.

Descrita como uma “comédia para toda a família”, é liderada por Fabiana Karla, Giulia Benite, Danielle Winits, João Baldasserini, Polly Marinho, Nany People, Naruna Costa, Roney Villela, Karla Karenina, entre outros.

Opinião

Cada um pode achar o que bem entende e alguns interpretarem até como insanidade dizer isso, mas diante de tanta tragédia no Rio Grande do Sul, não se justifica o” carnaval” da Madonna no Rio de Janeiro.

Afinal, estamos ou não estamos no mesmo Brasil?

Nova onda

A Globo planeja mesmo produzir uma sequência da novela “Êta Mudo Bom!” para o horário das 18h.

Uma missão para Walcyr Carrasco, que, segundo dizem, já estaria trabalhando na sinopse. Só que procurado pela coluna, o autor preferiu não se manifestar.

Como se sabe, “No Rancho Fundo” é uma continuação de “Mar do Sertão”.

Vai daí que...

O roteirista Júlio Kadetti enviou para José Luiz Villamarim (diretor de Teledramaturgia da Globo) um projeto de sequência para “Escrava Isaura” intitulado “A Filha da Liberdade”.

A trama abordaria como foi a vida do casal Isaura e Álvaro depois do último capítulo! Se conseguiram encontrar a felicidade em um Brasil onde a escravidão não tinha sido abolida ou sofreram ainda mais naqueles dias...

Aniversário

Em 2025, “Escrava Isaura”, produzida pela Globo e estrelada por Lucélia Santos, Rubens de Falco e Edwin Luisi, comemora 49 anos do seu lançamento.

A obra também ganhou versões na Record – “A Escrava Isaura” e “Escrava Mãe”.

Entrevista

Marcello Camargo, filho da Hebe, gravou entrevista para o “Sensacional”, programa da Daniela Albuquerque na Rede TV!.

Ele compartilha momentos marcantes da trajetória pessoal e profissional da mãe, que nos deixou há pouco mais de uma década.

Devagar

Houve mesmo uma queda ou acomodação do roteiro de “Renascer” em relação às personagens de Theresa Fonseca e Sophie Charlotte.

Importante dar um jeito nisso, porque a novela ainda vai longe.

O último capítulo será exibido no dia 6 de setembro.

Corre-corre

A Globo acelera os preparativos de “Mania de Você”, novela escrita por João Emanuel Carneiro, próxima das 21h, porque o objetivo é disparar as gravações ainda este mês.

Agatha Moreira, Gabz e Nicolas Prattes estão garantidos no elenco, além de Murilo Benicio, Adriana Esteves e Ângelo Antonio. Estreia dia 9 de setembro.

Estreante, Julia Fonseca vai aparecer no núcleo das concubinas de Xerxes(Carlo Porto) (Divulgação)

Primeiros passos

Como já é uma marca das produções da Record, haverá muitas caras novas em “A Rainha da Pérsia”, entre adultos, jovens e crianças. Aquele pessoal do cinema, teatro e internet, dando os primeiros passos na TV.

Julia Fonseca, por exemplo, vai circular pelo núcleo Harém de Xerxes.

Nós Dois

Os casais Chay Suede e Laura Neiva e Galvão Bueno e Desirée Soares gravaram o “Sobre Nós Dois”, programa comandado por Sabrina Sato e Marcelo Adnet. No ar, em agosto, no GNT e Globoplay.

Desirée que se prepara para lançar uma linha de cosméticos à base de uva.

Festival

“Avenida Beira-Mar”, longa-metragem de Maju de Paiva e Bernardo Florim, terá sua premiére mundial no Festival Internacional de Cinema de Guadalajara 2024, no México, de 7 a 15 de junho.

Com Andréa Beltrão, Isabel Teixeira, Milena Gerassi e Milena Pinheiro no elenco, o filme é produzido pela Elo Studios e Produtora Viralata em coprodução com Telecine.

Sophia Turini vive Viviane Senna em série da Netflix (Divulgação)

Senna

A atriz-mirim Sophia Turini fará sua estreia no audiovisual interpretando uma das fases de Viviane Senna na série “Senna”, estrelada por Gabriel Leone e ainda sem data de lançamento na Netflix.

Chama atenção a semelhança entre elas!

Outro detalhe: o ídolo brasileiro passou infância, adolescência e parte da juventude em bairros da Zona Norte da capital paulista, próximo inclusive de onde mora a família de Sophia.

Tempo de comemorar

A Endemol Shine Brasil, parceira de tantos trabalhos por aqui, nas mais diferentes plataformas, está comemorando 17 anos.

A empresa é um braço da Banijay, hoje proprietária de um dos maiores complexos de estúdios do Brasil, com sua base em São Paulo.

Bate-Rebate

· João Côrtes, intérprete de Celso Tadeu na série “Encantado’s”, reestreia o monólogo “Invisível”, sobre relações abusivas, dia 8, no Teatro Itália Bandeirantes, em São Paulo...

· ... A direção é assinada por Fernando Gomes.

· Sofia Ghader integra o elenco da série “O Dia em que Minha Vida Mudou”, que estreia dia 6 no canal Gloob...

· ... Ao lado de Alice Leite e Tefo Mion, ela faz a antagonista Jade Palmier, uma personagem que se lança na emocionante jornada de desafios e descobertas da adolescência.

· A Rio2C 2024 acontecerá entre os dias 3 a 9 de junho...

· ... No time de palestrantes do evento: Aline Midlej,

· Celso Portiolli, Hélio de La Peña e Sarah Oliveira.

· Renata Abravanel, filha caçula de Silvio Santos, gravou o documentário sobre a trajetória do dono do SBT...

· Renato Aragão também gravou depoimento para o documentário sobre a vida de Silvio Santos, que estará na plataforma +SBT, prestes a ser lançada pelo SBT.

· Eduardo Semerjian entra para o elenco de “Elvis - A Musical Revolution”...

· ... Estreia em agosto no Teatro Santander, em São Paulo.