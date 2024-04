Brendha Haddad volta à Record na série Reis

Alto contraste

Brendha Haddad vai para novo trabalho na Record

Brendha Haddad fechou um novo compromisso com a Record, agora para o elenco de “A Divisão”, título da 11ª temporada de “Reis”, focada no reinado de Roboão (Henrique Camargo) e na divisão de reino com Jeroboão (Vitor Novello).

Meetabel, a sua personagem, vai circular entre todos os aliados de Jeroboão.

A atriz, vale lembrar, já realizou vários trabalhos na casa, incluindo “Jezabel”, em reprise, além de produções na Globo.

Dedicou os últimos anos ao cinema e, agora, retorna à TV em “A Divisão”.

As gravações já estão em fase de preparação e Brendha concilia este novo momento com a estreia do longa “Licença para Enlouquecer”, que chega aos cinemas no dia 4 de abril.

Trata-se de uma comédia com direção de Hsu Chien, com Danielle Winits, Monica Carvalho, Michele Muniz, Henri Castelli, Nelson Freitas, Luiza Tomé, André Mattos, Thaissa Carvalho e grande elenco.

Paralelamente, ela também se dedica a campanha de Conscientização da Endometriose, na qual é madrinha e portadora da doença.

“Que alegria dar voz a um tema tão necessário. Precisamos falar mais sobre isso e, dividir experiências, é um bom caminho para conscientização. Sentir dor não é normal”, alerta a artista.