Canal Lifetime exibe documentário ‘Elas, Divinas’ no Dia das Mães Produção destaca histórias de cinco mulheres mães ligadas a diferentes religiões

Juliana Wallauer, apresentadora do documentário “Elas, Divinas” (Divulgação)

No Dia das Mães, 12 de maio, às 23h, estreia no canal Lifetime o longa-metragem “Elas, Divinas”, uma coprodução com Elo Studios, estúdio audiovisual que desenvolve, produz e comercializa narrativas brasileiras em múltiplas plataformas e países.

Dirigida por Tuca Paoli, a produção tem como proposta se aprofundar nas histórias íntimas e poderosas de cinco mulheres mães e ligadas à diferentes religiões:

Alexya Salvador, evangélica e primeira pastora transgênero da América Latina;

Elka Andrello, artista digital, uma das primeiras mulheres VJs do Brasil e budista;

Fabiola Oliveira, professora, coordenadora de um centro de acolhimento materno que dá apoio a famílias com filhos neurodivergentes e muçulmana;

Cláudia Alexandre, Doutora e Mestre em Ciência da Religião pela PUC-SP, Umbandista e candomblecista, e Sacerdotisa de Umbanda;

A rabina e judia Fernanda Tomchinsky-Galanternik, formada em psicologia pela PUC-SP, e rabina pelo Seminário Rabínico Latinoamericano “Marshall T. Meyer”, de Buenos Aires.

“Elas, Divinas” terá a apresentadora Juliana Wallauer ampliando discussões e costurando narrativas a partir do depoimento das entrevistadas que representam uma religião e mostram que é possível diferentes coexistências da fé e crenças, com respeito e amor.

Em depoimentos, elas navegam nas complexas águas da fé religiosa e na jornada transformadora da maternidade em diversos contextos culturais e de espiritualidade.