“Chega Mais” é um programa que ainda pode ser a maior alegria do SBT

Regina Volpato, Michelle Barros e Paulo Mathias apresentam “Chega Mais” no SBT (ROGERIO PALLATTA/Rogerio Pallatta SBT)

Data hoje, falta bem pouco para o “Chega Mais” completar três meses de exibição no SBT.

Pessoal do quanto pior, melhor, pega muito no pé da sua audiência, que não é muito diferente do “Primeiro Impacto” que o antecede, mesmo porque se trata de uma faixa de horário em que Globo, Record e até Band já têm os seus programas consolidados e públicos bem definidos.

Mas isso, por incrível que pareça, não é o mais importante. O que agora conta, e conta muito, é que foi colocado no ar um programa com maiores viabilidades comerciais. Em seu horário de exibição possibilitou-se levar ao mercado oportunidades que antes não existiam.

Já tivemos trocas de diretores e agora com Ariel Jakobowitz, algumas novidades começam a ser planejadas e definidas. Por exemplo, foi aprovado um quadro, em externas, com a Regina Volpato, que nesta semana ainda vai gravar um “piloto”, valendo.

Assim como também se pensa em realizar mudanças nos cenários e em se amenizar os tons rosa e salmão, para, entre outras coisas, oferecer mais mobilidade e praticidade na cozinha.

O que não pode é desistir como nas outras ocasiões. É necessário persistir e fazer com que um número maior de telespectadores passe a perceber que o “Chega Mais” existe. Isso, às vezes, demora. Mas tem que ser até um pouco teimoso.

Novelas na Band

A Band vai mesmo voltar a exibir novelas. Isso já está certo e a escolhida é uma produção colombiana. Trata-se do remake de “Café com Aroma de Mulher”, em 88 capítulos, disponível na Netflix e estrelada por William Levy, Laura Londoño e Carmen Villalobos.

O contrato será assinado por esses dias.

Geraldo Luís, apresentador da Rede TV! (Instagram)

Tem que parar com isso

É preciso serenar um pouco os ânimos no programa do Geraldo Luís na Rede TV!. E acabar com tanta confusão, especialmente para o bem dele.

Fica complicado trabalhar em meio a tanto alvoroço. Toda semana tem uma novidade.

Coração nas mãos

Depois do caso do “jabá”, parece que neutralizado, e do problema técnico com uma matéria do Marcelo Rezende neste último domingo, agora surgiu outra.

Alguém esqueceu de repassar o cachê das bailarinas, referentes aos cinco primeiros programas. Tem até uma diferença entre o combinado e o recebido. Sobrou para Marlene Mattos resolver mais essa.

Jornalismo

Com a sua equipe de reportagem desfalcada, diante das recentes demissões e também porque precisou mandar pessoal para o sul, a Jovem Pan está iniciando uma nova fase de contratações.

Anthony Wells, ex-CNN Brasil, foi o primeiro a chegar.

Ludmilla vai colaborar em evento para ajudar nossos irmãos do Rio Grande do Sul

Convocação

Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Petkovic, Dodô, Junior, Roger Flores, Formiga, Érika e Renato Gaúcho são alguns dos craques já confirmados para o futebol solidário, do “Domingão”, da Globo. Belo, Wesley Safadão, Mc Daniel e Ludmilla também. Vale dizer que serão formadas equipes mistas, homens e muitas outras mulheres.

Luís Roberto vai transmitir o jogo para todo o país.

Apoio ao RS

O “Futebol Solidário no ‘Domingão’”, evento multiplataforma em solidariedade às vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul, neste próximo fim de semana, envolve as áreas de Entretenimento e Esporte da Globo.

Na TV aberta, o “Domingão com Huck” transmitirá um pré-jogo de 50 minutos, direto do Maracanã, com a presença do elenco e tapete vermelho para receber jogadores e convidados, entre grandes nomes do esporte e celebridades.

Primeira gravação

Nesta quarta, na Argentina, onde fica o estúdio e toda a estrutura adequada para isso, a Record vai gravar os dois primeiros “Acerte ou Caia!”, com apresentação de Tom Cavalcante.

Independentemente de ordem de exibição.

Thais Melchior gravará o Acerte ou Caia!, novo programa da Record

Dois grupos

Um elenco de 22 artistas foi dividido em dois grupos de onze, para as gravações de hoje. Daniele Hypólito, Kally Fonseca, Robson Bailarino, Kekel, Drika Marinho, Dicésar, Frank Aguiar, Bill Araújo, Thais Melchior, Ellen Cardoso (a Moranguinho) e Enaldinho estão no primeiro time.

E no segundo, Naldo Benny, Maria Lina, Anamara, Vanessa Jackson, Rafael Sardão, Giulia Garcia, Rafael Ilha, Key Alves, Cesar Black e os humoristas Mução e Titela.

A direção do “Acerte ou Caia!” é de David Feldon.

Escalado

Professor de teatro, mais de 30 trabalhos na TV e no cinema, Arthur Monteiro fechou com a Record para “A Rainha da Pérsia”.

Ele fará o personagem Hacalias.

E os experientes?

Repetindo a experiência de “Todas as Flores”, quando entregou os principais papéis para Sophie Charlotte, Caio Castro, Letícia Colin e Humberto Carrão, o autor João Emanuel Carneiro convidou um time jovem para estrelar “Mania de Você”, a próxima das nove.

No caso, Chay Suede, Nicolas Prattes, Agatha Moreira e Gabz. Claro que alguém por lá deve estar preocupado também em convocar nomes experientes, que fazem a diferença e tem capacidade de chamar audiência.

Sessão fechada

A propósito de Gabz, próxima segunda-feira, às 19h, a Netflix promove uma apresentação especial do filme “Biônicos”, dirigido por Afonso Poyart, no Cinemark do Shopping Eldorado, em São Paulo.

Sessão exclusiva para elenco e equipe.

Mercado

O SBT vai receber, no sábado, representantes da área comercial, entre agências e principais anunciantes, para a apresentação da cidade cenográfica de sua próxima novela, “A Caverna Encantada”.

Estreia só em agosto.

Flávia Alessandra grava depoimento para especial Tributo, com Walcyr Carrasco (Divulgação)

Muito legal

Impossibilitada de gravar no mesmo dia que outros atores um depoimento para a série “Tributo”, em homenagem a Walcyr Carrasco, Flávia Alessandra prova que continua muito respeitada pela Globo, apesar de não integrar mais o elenco da casa.

Um dia especial de gravação foi agendado para ela poder falar da sua parceria com o autor. Flávia, por acaso, é destaque da reprise de “Alma Gêmea”.

Bate – Rebate

· Está confirmado: Edu Guedes vai até o final de julho na Band.

· Juhlia Ficer, atriz lançada pela Record, tem feito participações em “Família é Tudo”, na Globo.

· Na mesma “Família é tudo”, as primeiras cenas de Manuela Duarte como Patty, uma vilã, começam a ir ao ar no próximo sábado.

· Netflix anuncia para dia 21 de junho o lançamento de “Alerta de Risco”, filme de ação estrelado por Jessica Alba.

· Recém-saída de “Reis – A Decadência”, Elisà Romero, agora, vai aguardar o lançamento do longa “Fé Para o Impossível”...

· ... Trabalho que ela dividiu recentemente com Dan Stulbach, Vanessa Giácomo, Théo Medon, Arthur Biancato, Julia Gomes e Bella Alefat...

· ... O filme é sobre uma pastora americana agredida no Rio de Janeiro.

· Franklin David, ex-Rede TV!, apresenta um novo programa de viagens no Travel Box Brazil, na TV paga, a partir de hoje, às 21h.

· A casa de eventos Além do Sonho, no Rio, recebeu segunda-feira todo o elenco e direção da 11ª temporada de “Reis” para a festa de lançamento.

· Isaac Bardavid, morto em 2022, foi a voz brasileira do personagem Wolverine, um de seus trabalhos mais famosos...

· ... Outro dublador renomado e já identificado com a franquia, Luiz Feier, assumiu essa tarefa, inclusive no recente “X-Men ‘97″...

· ... “Vou substituir com muito orgulho meu grande amigo Isaac nesse filme, “Deadpool 3″, agora”, diz Feier à coluna...

· ... “Deadpool & Wolverine” chega aos cinemas em 25 de julho.

· Com trabalhos de Giba Smaniotto, o “Jornal da Band” estreia hoje uma série especial em quatro episódios sobre os 136 anos da abolição da escravidão no Brasil.

· Blogueirinha, personagem criada por Bruno Matos, vem com nova temporada do seu programa no YouTube a partir de 17 de junho, ao vivo, a partir das 20h.

