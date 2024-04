Flavio Ricco |Do R7 e Flavio Ricco

'Chega Mais' precisa de carinho e maior serenidade do SBT Novo programa das manhãs necessita de tempo para embalar

Antes de colocar no ar, a direção do SBT sabia muito bem, ou pelo menos deveria saber, que o desafio do “Chega Mais”, lançado nas suas manhãs, seria maior que o das suas demais estreias.

Surpresa zero, porque é exatamente isso o que vem acontecendo. Entre outros motivos, por ser um programa novo, que depende unicamente do trabalho da sua equipe, entre criação, produção e apresentação, para conquistar a confiança e admiração do telespectador.

E, isto só vai acontecer aos poucos, considerando que em televisão a questão do hábito é uma verdade que, na teoria ou prática, ninguém consegue se esquivar.

Olha só essa: após ter saído da Globo e com mais de um ano com o programa no ar, Fausto Silva falava da sua surpresa ao encontrar pessoas que ainda não sabiam da sua contratação pela Band.

Só um exemplo, em se tratando de alguém na altura do Fausto, para se ter uma ideia.

Essa faixa matinal, já de muito tempo, é das mais concorridas, e o “Chega Mais”, para se colocar em condições de disputa, além de tentar conquistar a confiança do público, vai precisar de tempo e paciência.

E saber definir o que funciona, sem afobação ou querer mexer, a todo instante, no seu conteúdo.

Velha prática

No SBT, até bem pouco tempo, Silvio Santos tinha o costume de ligar e dar palpites em tudo. Muitas vezes, mexer até no que não devia. Mas era o Silvio Santos.

Outras pessoas não podem e nem devem querer fazer igual.

Exemplo

No “Chega Mais”, um dos problemas, talvez o principal, é que tem muita gente dando palpite.

E ligando o tempo todo no switcher, mandando fazer isso ou aquilo. Roubada! Isso atrapalha demais e só conturba a ordem.

Em andamento

A estreia do programa semanal de Lucas Guimarães está prevista para agosto, mês de aniversário do SBT.

É outra aposta de Daniela Beyruti, vice da casa, que acompanhou atentamente a produção dos quadros. Percebe-se, no entanto, que ainda existe uma certa insegurança em torno.

Carona

No embalo dessa necessidade de limpar a pauta, só uma curiosidade: alguém sabe explicar qual é, de verdade, a do John Textor, dono da SAF do Botafogo?

É preciso dar um breque neste senhor e fazê-lo entender que aqui não é “república das bananas”.

Tem que ser mais responsável e responder por tudo que fala. Ficar nessa de “metralhadora giratória” não dá não.

Dia de cortes

A rádio Jovem Pan Curitiba sofreu ontem um dia de cortes.

No ar desde 2022 na capital paranaense, a emissora não atingiu as metas com o departamento comercial.

Foram vários os profissionais dispensados, entre eles, a âncora Rafaela Moron, comunicada logo após apresentar o Jovem Pan News de terça-feira.

Paquitas

Ainda em andamento as gravações de “Para Sempre Tão Bom”, o documentário sobre as Paquitas, projeto que surgiu após a repercussão e sucesso de “Xuxa – o Documentário”.

Vem com a proposta de revelar histórias de bastidores desconhecidas do grande público, muitas delas na contramão do título.

Silvio

Parece que agora vai... “Silvio”, filme sobre a vida de Silvio Santos, com trabalho de Rodrigo Faro, deve chegar aos cinemas em 5 de setembro.

Dirigido por Marcelo Antunez, também reúne no elenco: Marjorie Gerardi, Polliana Aleixo, Duda Mamberti, Paulo Gorgulho, Bruna Aiiso, entre outros.

Novelão

“Mania de Você”, novela de João Emanuel Carneiro que seguirá “Renascer”, na Globo, promete ser um prato cheio para quem curte dramalhões.

Vilões, mocinhos e mocinhas, amigas que se tornam rivais e depois se unem em torno de um objetivo em comum, grandes cenários, cibersegurança..., tudo girando em torno do universo da gastronomia.

Elenco

Elam Lima foi chamado para viver Paulo, pai da protagonista Anna (Mel Summers), em “A Caverna Encantada”, próxima novela do SBT.

É só para uma participação especial nos primeiros capítulos, porque depois desaparece em uma missão secreta. Mas continuará vinculado ao projeto até o encerramento.

Título

Ficou definido como “MasterChef Confeitaria” o título desse novo programa da Band, com estreia no segundo semestre.

Será, no entanto, disputado por profissionais da área.

Trezentos

Equipes de “A Rainha da Pérsia”, comandadas por Leonardo Miranda, deram início às gravações de uma das principais sequências da série: a batalha dos 300. Leonidas (Dudu Pelizzari) contra os exércitos de Xerxes (Carlo Porto).

Os trabalhos vão durar uma semana e movimentar, claro, muitos figurantes, além de computação gráfica.

Comando

André Câmara foi oficializado como diretor da próxima novela de Claudia Souto na Globo, escolhida para substituir “Família é tudo” na faixa das 19h.

Estreia prevista para setembro.

Complexo

O Banijay Estúdios, maior complexo de produção audiovisual independente da América Latina, localizado em Guarulhos, já está em funcionamento. No local já foram gravados projetos das principais emissoras de TV e streaming desde o início do ano.

Terça-feira, dia 23, um grupo de jornalistas terá a oportunidade de conhecer o complexo.

Jornalismo Band

Paulo Nogueira assumiu a função de editor-chefe do “Jornal da Band”.

Sérgio Gabriel, por sua vez, segue com suas funções no Núcleo de Reportagens Especiais, mas passa a contribuir diretamente com o processo de produção diária de pautas para o jornal.

Ciça Kramer continua à frente do “Bora Brasil” e da chefia de produção de São Paulo e da Rede.

Bate – Rebate

• Max Magalhães, já conhecido de produções de Globo e Record, fechou para “A Rainha da Pérsia”...

• ... Vai viver um mensageiro persa. Como exigência para o personagem, andar a cavalo.

• Repórter esportivo João Sales deixou o BandSports, 10 anos de casa...

• ... Lá, foi de estagiário a editor-chefe e agora é o novo contratado da Paramount+. Estreou ontem.

• Começaram os trabalhos do filme “Asa Branca – A Voz da Arena”, sobre o famoso locutor de rodeios, que terá a direção de Guga Sander...

• ... Felipe Simas, recém-saído de “Fuzuê”, e Lara Tremouroux estão cotados para o projeto.

• A jovem atriz Melanie Rozenmuter fechou para as próximas temporadas de “Reis”...

• ... Aksah é a sua personagem e fará parte do núcleo de Abias, do protagonista Gabriel Vivan.

• A cantora e influenciadora digital Cariúcha assinou contrato fixo com o SBT para a apresentação do “Fofocalizando”.

• “Rodeio Rock”, estrelado por Carla Diaz e Lucas Lucco, estreia nesta quarta-feira na Netflix...

• ... O roteiro é assinado por Felipe Folgosi, que também atua no longa.