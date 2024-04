Chegada de Paulo Andrade vai provocar a saída de um dos narradores do SporTV O que se fala é que o substituído continuará até a Olimpíada, trabalhando aqui no Brasil mesmo, e depois cairá fora

Contagem já em regressiva para Paulo Andrade iniciar seus trabalhos no Grupo Globo. O Campeonato Brasileiro começa no dia 14 e o Paulo com ele. Mas será mesmo no SporTV, como um dos titulares.

A pergunta é como ficará, a partir da chegada do Paulo Andrade, o quadro de narradores do SporTV, que tem hoje Milton Leite, Luiz Carlos Jr., Everaldo Marques e Gustavo Villani como nomes principais? Os dois últimos, vale ressaltar, também costumeiramente trabalhando na Globo.

Este é o desafio: como vai ficar? A coluna, interessada, entrou um pouco mais a fundo na questão e descobriu que na chegada do Paulo Andrade, alguém estará de saída.

Será uma substituição.

E agora? O que se fala é que o substituído continuará até a Olimpíada, trabalhando aqui no Brasil mesmo, e depois cairá fora. Quem será?