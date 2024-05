Com estreia de novela transferida para 2025, Max apostará em séries nacionais Foi montada uma “sala de espera” para o público aguardar até lá

Alto contraste

A+

A-

Thiago Martins Atualmente em “Família é Tudo”, gravou a série “Cidade de Deus” (Divulgação Globo)

Havia a expectativa no mercado que a Max, plataforma de streaming da Warner, pudesse lançar ainda este ano a sua primeira novela original gravada no Brasil, “Beleza Fatal”, escrita por Raphael Montes.

De fato, o período, segundo semestre, chegou a ser cogitado, porém, em função de uma nova decisão, certamente tomada nos Estados Unidos e com base em conversas envolvendo seus representantes por aqui, o lançamento ficou mesmo para janeiro de 2025.

Mas, e até lá? Nada vai rolar como “sala de espera”? Resposta: vai, sim. Séries nacionais!

Em data ainda a ser anunciada, já se pode confirmar a exibição de “Cidade de Deus”, produção derivada do filme de 2002, mostrando os personagens anos depois dos acontecimentos da obra original. Por trás de tudo, Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro, Aly Muritiba e a equipe da O2 Filmes.

Publicidade

A série, já concluída, reúne no elenco: Marcos Palmeira, Roberta Rodrigues, Eli Ferreira, Thiago Martins, Otávio Linhares, Rafael Lozano, Alexandre Rodrigues, Andreia Horta, entre muitos outros. Esta é uma.

Bruna Linzmeyer Faz uma das protagonistas de “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente” (Divulgação Globo)

Mas tem outra

Publicidade

A Max também já tem garantida a exibição “Máscaras de Oxigênio (Não) Cairão Automaticamente”, com Bruna Linzmeyer, Ícaro Silva e Johnny Massaro, sobre a epidemia da Aids no Brasil, em 5 episódios e direção de Marcelo Gomes.

A trama acompanha comissários de bordo que, na década de 80, fizeram o contrabando do AZT para o Brasil. O medicamento, que era a única saída para quem fosse diagnosticado com HIV em estágio avançado, ainda não tinha a venda permitida no Brasil. Total de cinco episódios, sob direção-geral de Marcelo Gomes.

Publicidade

A confirmar

É bem provável que todo esse calendário de lançamentos da Max, incluindo outras novidades, faça parte da agenda da Warner durante a “Rio2C 2024″.

A sua realização vai acontecer entre os dias 3 a 9 de junho.

NBA na Band

Minuta aprovada, agora só resta colher as devidas assinaturas para novamente habilitar a presença da Band na NBA, liga do basquete profissional dos Estados Unidos.

Transmissão dos jogos finais da temporada.

Volta ao lar

Téo José vai fazer de São Paulo, nos estúdios da Band, a transmissão de América-MG e Santos, pela Série B, sexta-feira, às 21h30.

O detalhe é que como executivo da afiliada TV Sucesso, ele já havia visitado a sede do Morumbi, em abril. Mas, como narrador, a última vez foi em janeiro de 2018. Para este jogo, ele foi emprestado pela TV Sucesso.

Na boa

Não é nada legal essa sucessão de maus acontecimentos no programa do Geraldo Luís na Rede TV!.

Falta, e esta não é uma impressão só da coluna, uma Marlene Mattos mais presente, capaz de impedir esses tantos registros tão desagradáveis. Sabe pra quem sobrou? Para um editor. Perdeu o emprego ontem, porque a homenagem ao Marcelo Rezende foi acelerada no ar. É justo? Não tinha mais ninguém lá?

Vale destacar

A Record chamou Silvio Luiz, com 88 anos, para transmitir o campeonato paulista, em suas três últimas edições, pelo R7, ao lado do Carioca e Bola.

Assim como é justo reconhecer que desde 17 de setembro de 2009, até seu último dia de vida, ele continuou contratado da Rede TV!. Em ambos os casos, o melhor dos reconhecimentos.

Jéssica Marque É um dos bons lançamentos da série “Justiça 2” (Divulgação)

Justiça 2

A atriz e dançarina Jéssica Marques foi uma das novidades da série “Justiça 2″, no Globoplay, que disponibiliza hoje seus últimos episódios. Larissa, sua personagem, é par romântico de Juan Paiva, intérprete de Balthazar.

Jéssica, que também tem pós-graduação em publicidade e propaganda, viu seu trabalho chamar atenção, se jogou em testes e já está na expectativa de novas convocações.

Estreia no SBT

O ator André Ramiro, sempre lembrado por “Tropa de Elite”, mas com outros vários trabalhos no currículo, fará sua primeira novela no SBT.

Está confirmada a sua participação em “A Caverna Encantada”, substituta de “A Infância de Romeu e Julieta”.

Locação

O município de Cajamar, em São Paulo, vai funcionar como locação de cenas dos primeiros capítulos de “A Caverna Encantada”.

As gravações vão movimentar, além de André Ramiro, Elam Lima e Mel Summers.

Observação

Milton Leite voltou de um período de férias, mas não tem aparecido nas escalas do SporTV.

A todos passa a sensação de um início programado de despedidas, que irá se consumar na Olimpíada. Mas ficar afastado também se inclui nisso?

Futebol solidário

Gustavo Villani fará a transmissão do Futebol Solidário, domingo, pelo Sportv, em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Na TV aberta, Globo, trabalho de Luís Roberto. Dorival Júnior e Mano Menezes serão os técnicos dos dois times, compostos por grandes nomes do esporte e celebridades.

Natascha Stransky Também já iniciou preparativos para "A Divisão" em "Reis" (JPSFREITAS/Seriella/Record)

Preparação

A parceria Record-Seriella, em breve, vai disparar as gravações de “A Emboscada”, subtítulo da décima segunda temporada da série “Reis”.

Por enquanto, processo de preparação com o elenco e foco nos trabalhos de “A Divisão”, atualmente no ar.

Bate – Rebate

· Em passagem por Portugal para trabalho no teatro, Viviane Araújo caiu nas graças da mídia local, com direito a entrevistas para jornais e programas de TV...

· ... E também para um encontro gastronômico com seu “descobridor”, Aguinaldo Silva...

· ... Por falar no Aguinaldo, ele já está envolvido com o lançamento do livro “Meu Passado Me Perdoa”.

· O jovem ator Alan Alves, do stand up ‘’Profissão Comédia’' e do filme “Aumenta que é rock’n roll”, fechou para a série “A Rainha da Pérsia”.

· Sempre muita empenhada em trabalhos também fora do estúdio, Patrícia Poeta tem entre seus próximos destinos o 57º Festival Folclórico de Parintins...

· ... Evento marcado para o final de junho, com transmissão da Rede Amazônica, Multishow, Globoplay e TV Globo.

· O “Bora Viajar?!”, em sua temporada de volta, no dia 6 de julho na TV Cidade – Fortaleza, tem Portugal como próximo destino...

· ... Patriolino Ribeiro Neto viajou por diferentes regiões daquele país e, segundo ele, a captação superou as expectativas. Agora a edição...

· ... Além de muito da história desse país, também a Cultura e Gastronomia.

· Daniela Albuquerque conversa com Luiza Ambiel no “Sensacional” desta quinta-feira, às 22h30, na Rede TV!.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.