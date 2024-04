Com Paulo Andrade, Globo tenta corrigir aposentadoria de Galvão e saída de Cléber Machado Ex-ESPN vai começar por SporTV e Premiere no Campeonato Brasileiro

Narrador Paulo Andrade é o novo contratado da Globo Narrador Paulo Andrade é o novo contratado da Globo (Divulgação )

O interesse da Globo em ter o narrador esportivo Paulo Andrade já vem de algum tempo, para ser preciso desde o final de 2022, quando ele, naquela oportunidade, nem tinha conhecimento.

Mas foi na mesma ocasião em que, erroneamente, a Globo, deu-se ao luxo de, ao mesmo tempo, abdicar dos serviços de Galvão Bueno e Cléber Machado, dois titulares das suas transmissões.

Deu no que deu. E aqui não vai nenhuma crítica aos que ficaram e foram levados a assumir as funções, porque com certeza fizeram tudo que estava ao alcance deles. Porém, não foi possível repetir o brilho que existia ou alcançar a mesma repercussão de antes. Longe disso.

É como num time qualquer, seja no futebol, basquete ou vôlei, de um jogo para o outro trocar quase 70% das suas peças. Não tem como dar certo e na Globo foi exatamente assim. Também não deu.

Agora, com um ano de atraso, houve a decisão de reparar o erro, formando um quadro que ainda é dos mais indefinidos e que nem permite imaginar as suas consequências. Que não vai continuar simplesmente como está, é certeza.

Data hoje, a Globo não precisa, como nunca precisou, contar com quatro narradores para atender as suas necessidades esportivas. Teremos desdobramentos, podendo até resvalar no SporTV. Resta aguardar pelo que ainda pode vir por aí.

Escalado

Na ESPN, vida que segue. Assimilado o impacto da saída de Paulo Andrade, as decisões necessárias, aos poucos, serão tomadas.

Rogério Vaughan, entre elas, vai assumir as transmissões da Premier League.

Destino

Já no Grupo Globo, por enquanto, Paulo Andrade será utilizado nas transmissões do SporTV e do Premiere a partir de abril, com o início do Campeonato Brasileiro.

Mas "também em condições de servir a Globo, em ocasiões especiais ou quando houver essa necessidade". Por aqui, no detalhe, que pode estar o "x" da questão ou algo que só o tempo dirá.

O curinga

A situação mais interessante, em todo esse quadro esportivo da Globo, é a do Everaldo Marques. De todos os narradores da casa, atualmente, é o mais bem aceito por todos os públicos. Rejeição zero.

O problema é a sua versatilidade. O fato de narrar, e bem, todos os esportes — até botão ou tênis de mesa — é o que o exclui muitas vezes da escala do futebol.

Próximos movimentos

No dia 15, a Record vai exibir o último capítulo da reprise de “Jezabel”. Em seu lugar, a partir de segunda-feira, dia 18, entra a série “Reis – Edição Especial”.

Em 22 de abril, às 21h, estreia a 10ª temporada inédita de “Reis - A Decadência”.

Giselle de Prattes estará na 11ª temporada da série Reis, na Record Giselle de Prattes estará na 11ª temporada da série Reis, na Record (Sergio Baia )

Sogra da Sabrina

A atriz Giselle de Prattes, mãe do também ator Nicolas Prattes e, portanto, atual sogra da apresentadora Sabrina Sato, foi chamada para “Reis”.

Na 11ª temporada da série da Record, ela viverá a personagem Basemate.

Giselle, entre outros trabalhos, foi assistente de palco de Xuxa e participou de filmes e novelas na Globo.

Gravando

A produtora Gullane deu início às gravações da quinta e última temporada da série “Sintonia”, sucesso da Netflix, ainda sem previsão de lançamento.

O elenco reúne nomes como Martha Meola, Fernanda Viacava, Bruna Mascarenhas, Christian Malheiros e Jottapê.

Próxima parada

Daniel Berlinsky e António Barreira, autores do remake de “Dona Beja”, trabalham no desenvolvimento de uma nova novela para a Max, cujo tema ainda é mantido em segredo.

Berlinsky, brasileiro, e Barreira, português, foram muito elogiados, internamente, pelo trabalho no roteiro de “Beja”, por atenderem todos os requisitos, aqui e de fora.

Repaginada - 1

No complexo do SBT, na Anhanguera, tem um espaço destinado ao Grupo Silvio Santos e onde ficam as salas das pessoas que tratam diretamente com o sócio majoritário.

É lá que também fica a dona Zilda, secretária de sempre do SS, e o escritório particular dele, usado raríssimas vezes ao longo de todo esse tempo.

Repaginada – 2

Toda essa entrada particular para o GSS foi reformada e redecorada, com peças e fotos que marcam a história de Silvio Santos.

Uma, em especial, dele com Manuel da Nóbrega, é a que mais chama atenção.

Café amigo

Num social especialmente marcado, três ex-SBT, Téo José e Ângelo Ribeiro, o Macarrão, foram convidados para um café amigo na casa de Fernando Pelégio, ex-diretor.

Só Lucianinho Callegari não deu o ar da graça. Só recuerdos.

Isabela Arruda faz estreia nas produções da Globo Isabela Arruda faz estreia nas produções da Globo (Raynna )

Falas femininas

A Globo exibe nesta sexta-feira, após o “BBB”, mais um especial do “Falas Femininas”, apresentado por Paolla Oliveira e Taís Araújo.

Intitulado ‘Louca’, o episódio debate a exaustão e os diversos fatores que impactam e corroem a saúde mental feminina, abordando temas como assédio, gaslighting e abandono.

Primeiro lá

Esta edição do “Falas Femininas”, com 45 minutos de duração e dirigido por Antônia Prado, marca a estreia da jovem atriz Isabela Arruda em produções da Globo. Isabela estreou na TV, na Record, interpretando a personagem Elza em “Reis – A Perseguição”.

“Fizemos um experimento social onde simulamos situações de assédio com a minha personagem, Martina”, explica a atriz, sobre o trabalho em “Falas”.

Série especial

"Mulheres da Terra - Gastronomia e Tradição" é o título da série especial que estreia nesta sexta-feira, às 21h, no “Jornal da Record News”, apresentado por Renata Caetano e Gustavo Toledo.

Em quatro episódios, um relato de toda a jornada de trabalhadoras que estão empreendendo e transformando o negócio de alimentação no país.

Bate – Rebate

• Rodrigo Faro esteve em Juiz de Fora gravando com Márcia Fu, ex-participante de “A Fazenda”.

• Neste sábado, excepcionalmente, o "Programa do João" não irá ao ar na Band...

• ... Em seu lugar, às 20h30, será exibida a semifinal do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo.

• A atriz Timmy Cruz, após “A Infância de Romeu e Julieta”, fechou para a série “Reis”.

• ... Yael é a sua personagem.

• Carol Barcellos e Guilherme Pereira são nomes que já despontam na Globo para a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris...

• ... Na TV aberta, a Globo promete mais de 200 horas de transmissão...

• ... Porém, como se informou aqui, só os repórteres lá, narradores e comentarista aqui. Paris é cara.

• Sobre a Série B, a Band aguarda até amanhã um desfecho sobre a confusão que envolve Brax e CBF...

• ... Mas ainda que se resolva, jogos do Santos, fechado com a Globo, só quando não for mandante. E do Sport, ao que tudo indica, também.

• A Mixer iniciou os trabalhos da série documental “Central de Transplantes”, para exibição no Discovery Home & Health e na plataforma Max...

• ... Terá oito episódios e vai acompanhar a luta contra o tempo das equipes médicas multidisciplinares envolvidas no processo de doação e transplante de órgãos.

• Anote aí: Isabela Souza, atriz e cantora brasileira que é sucesso em produções da Disney, tem sido muito falada no SBT...

• ... E para viver a protagonista adulta da próxima novela da emissora, substituta de "Romeu e Julieta" ...

• ... Para muitos, o papel já é dela. De qualquer forma, o anúncio do elenco será na próxima segunda-feira.