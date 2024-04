Discussão sobre duração de novelas é uma história sem fim

Alto contraste

Danielle Winits, que esteve recentemente em ‘O Programa de Todos os Programas’, é a novidade da novela ‘Família é tudo’ Lizandra (Danielle Winits) (Leo Rosário – Globo)

Tem sempre essa discussão sobre qual o tempo mais apropriado para a duração de uma novela. Se dentro do padrão reinante - a perder de vista -, ou com uma carga mais enxuta – que evitaria as conhecidas “barrigas”, termo usado quando nada acontece na trama. É preciso avaliar a questão por vários ângulos.

Diversos atores, Juliana Paes entre eles, defendem que as novelas deveriam ser produzidas com um número menor de capítulos, uma vez que elas se tornaram muito cansativas. Além de ensaios, carga horária em estúdio, cidade cenográfica, há também deslocamentos para outras cidades... E no dia que seria de descanso, sobra decorar pilhas de texto.

Só que passando para a TV aberta – Globo, Record e SBT -, a redução se torna inviável, porque não paga os custos de produção. Por tudo que envolve, novela é um produto caríssimo!

“Terra e Paixão”, exemplo recente, alcançou a marca de 221 capítulos, algo necessário para honrar todos os seus compromissos.

Talvez o streaming, que trabalha com uma realidade diferente, ou seja, um orçamento infinitamente menor, possa ser um “abrigo” para as novelas de curta duração. A Max, empresa da Warner, por exemplo, fixou “Beleza Fatal” e “Dona Beja” na casa de 40 capítulos, e não deve passar disso em outras futuras produções.

Já a Netflix nem classifica a sua primeira investida nacional como novela. “Pedaço de Mim”, estrelada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, em 18 episódios, é tratada como série.

Como se observa, essa discussão ainda vai longe. E, quem paga a conta (no caso, as TVs), vai continuar ditando o ritmo de jogo. Pelo menos na aberta.

Coprodução

Em parceria com a Warner, o SBT anunciou Fabiana Karla para a apresentação da décima temporada de “Bake Off Brasil – Mão na Massa”. Os jurados serão Carole Crema e André Mifano. Antes do acerto com Fabiana, foram cogitados os nomes de Ana Furtado e Nadja Haddad.

O modelo de exibição será o mesmo da novela “Romeu e Julieta”: primeiro no streaming, Max, e depois na TV aberta e paga. Hummmmm.

Louise Clós terá estreia no cinema, após série Até Onde Ela Vai (Divulgação)

Lançamento

O filme “Jorge da Capadócia”, dirigido e protagonizado por Alexandre Machafer, que retrata a história do guerreiro São Jorge, entra em cartaz dia 18.

Louise Clós, estrela da série “Até Onde Ela Vai”, do UniverVideo, interpreta Rita, mulher do protagonista. Ricardo Soares, Adriano Garib, Cyria Coentro e Miriam Freeland também estão no elenco.

Vale acompanhar

A Rede TV! ainda tem zilhões de problemas pela frente, porém, essa iniciativa de mexer com a sua programação merece a melhor das intenções.

Aos poucos está sendo montada uma “linha de shows”, em condições de atender o interesse de muita gente. O desejo de fazer já deve receber o melhor dos reconhecimentos.

Sorte lançada

Renata Dias Gomes e Chico Soares entregaram o projeto de releitura da novela “Pai Herói”, que certamente trará muitas mudanças para se adaptar às expectativas do streaming.

Agora, resta aguardar uma posição dos americanos da Warner. O desafio é contar em 40 episódios uma obra produzida em 178 capítulos.

Manda quem pode

Em relação às recentes baixas observadas no time do “Fofocalizando” no SBT, é importante colocar que o programa não vai acabar, como andaram especulando por aí. Tudo gira em torno de uma redução de custo.

A empresa exigiu os cortes e a ordem foi acatada. Simples assim. Outros programas da casa também terão que se adequar ao novo momento.

Murilo Benicio e Alice Wegmann (Globo / Estevam Avellar)

Estreia

A segunda temporada da série “Justiça” estreia nesta quinta-feira no Globoplay recheada de grandes nomes, como Murilo Benicio e Alice Wegmann.

Em uma das histórias, o foco é o trauma de Carolina (AW), que passou dois anos da adolescência sendo vítima de abuso sexual do tio, Jayme (MB), dono de um supermercado.

Gravando

O cineasta Ricardo Elias, já conhecido da casa, assina a direção do game show “Quem Sabe, Ganha!”, que Anne Lottermann vai comandar na TV Cultura.

No cinema, Elias comandou longas como “Mare Nostrum”, “Os 12 Trabalhos” e “De Passagem”.

Regressiva

A sequência na qual José Venâncio, personagem de Rodrigo Simas, se despede de “Renascer” começa a ser exibida no próximo dia 22.

Simas que foi muito bem nesse trabalho. Mérito dele e da preparação.

Felipe Simas e Fabio Lago (Divulgação)

O irmão dele

Guga Sander, liberado pela Seriella/Record, está fazendo a direção de um filme inspirado na vida de Asa Branca, o mais conhecido locutor de rodeios.

No elenco, Felipe Simas, Fábio Lago, Lara Tremouroux, Ravel Andrade e Camila Brandão, entre outros. Em maio, ele já voltará para “Reis”.

Representantes

Alice Braga e Gabriel Leone estão confirmados na 11ª edição do Platino Xcaret na Riviera Maya, no México, dia 20.

Caberá a eles a entrega de duas estatuetas nesta premiação, que é considerada uma das mais importantes da produção audiovisual.

Bate – Rebate

• Jassa, claro, gravou depoimento para o documentário do Silvio Santos.

• Marcada para o dia 2 de outubro, no Teatro Tivoli, em Portugal, a estreia de “Fica Comigo Esta Noite”...

• ... Em cena, Marisa Orth e Miguel Falabella, dirigidos por Bruno Guida.

• A TV Cultura transmite neste domingo, a partir das 12h25, o jogo que pode dar o título inédito ao líder Bayer Leverkusen contra o Werder Bremen...

• ... Narração de Marco de Vargas e comentários de Arnaldo Ribeiro. O Leverkusen segue invicto na competição.

• “Amor Que Mata”, nova série do A&E, apresenta histórias surpreendentes de casais que pareciam viver em harmonia...

• ... Mas, os seus romances acabaram em assassinatos. Estreia na próxima segunda, 21h10. São 10 episódios.

• Fábio Assunção, não mais exclusivo da Globo, investe agora na direção de musicais no teatro...

• ... Por exemplo, “Fantasy, Uma Viagem Musical”, que estreia no dia 20 no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo...

• ... No elenco, Yasmin Barbosa, Yasmin Santana, Henrique Bezerra, Lauro Fagundes, entre muitos outros.