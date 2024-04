Documentário sobre Ayrton Senna é destaque no fim de semana da Record Um acontecimento que sempre teve a participação muito direta do repórter Roberto Cabrini

Alto contraste

A+

A-

Roberto Cabrini Roberto Cabrini resgata momentos mais importantes de uma história de 30 anos (Divulgação)

Neste final de semana, o “Domingo Espetacular”, “Câmera Record” e a plataforma de streaming PlayPlus apresentam um documentário exclusivo, produzido por Roberto Cabrini, que marca as três décadas da morte de Ayrton Senna: “Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou”.

Trata-se da mais completa produção já realizada até hoje, sobre os dias que antecederam o trágico acidente, que tirou a vida do piloto brasileiro.

O programa investiga e resgata os principais momentos vividos por Senna às vésperas da corrida que encerrou sua carreira, no Grande Prêmio de San Marino, em 1º de maio de 1994.

Cabrini, repórter que acompanhou tudo de perto e que anunciou a morte do piloto em rede nacional, jamais parou de investigar os fatos relacionados ao acidente fatal.

Publicidade

Um trabalho de 30 anos que, agora, chega a seu ponto máximo. O documentário mostra por que aquele dia se recusa a terminar, pelas vozes que ainda ecoam.

Através dos anos, Cabrini colheu uma série de depoimentos que são resgatados neste especial, como uma rara entrevista com a mãe do piloto, Neyde Senna. E agora - com entrevistas definitivas, gravadas nos últimos dias em quatro países - San Marino, Itália, Inglaterra e Brasil - reencontra alguns dos principais personagens daquele 1° de maio de 1994. Entre eles, o narrador Galvão Bueno, amigo e dono da voz que transmitiu ao público os grandes momentos da carreira do piloto; a namorada na época, Adriane Galisteu; o médico Giovanni Gordini, o primeiro a atendê-lo. E, ainda, Betise Assumpção, assessora de Senna na época, que pela primeira vez fala sobre tudo que viu e ouviu naquele fatídico dia.

Publicidade

O documentário é uma produção com lançamento multiplataforma:

- Na TV aberta, os principais destaques vão ar no “Domingo Espetacular”, a partir das 19h45;

Publicidade

- A íntegra da versão para a TV será transmitida logo depois, à meia-noite, no “Câmera Record”;

- O documentário também estará disponível no PlayPlus.