Domingo Espetacular mostra reportagem especial sobre adolescente que matou família por causa de celular

Alto contraste

A+

A-

César Galvão comanda mais uma reportagem especial na Record (Divulgação)

Com trabalhos do repórter César Galvão, o programa “Domingo Espetacular”, em sua edição de hoje, mostra um caso chocante de crime em família que repercutiu em todo país.

Destaca o caso do jovem de 16 anos que matou o pai, a mãe e a irmã depois de ser proibido de usar o celular.

A reportagem especial mostra quem é esse garoto que cometeu um crime tão brutal e, depois, foi à padaria.

O jornalista traça, em detalhes, o perfil do adolescente, com imagens reveladoras, apresenta a cronologia do assassinato, e aponta o que a polícia ainda precisa descobrir.

Publicidade

O casal, de 50 e 57 anos, e filha de 16 anos foram encontrados mortos na residência depois que o adolescente ligou para a PM confessando o crime.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o adolescente, que foi apreendido após ter matado o pai, a mãe e a irmã dentro de casa na Zona Oeste de São Paulo, foi até uma padaria tranquilamente um dia após o crime.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.