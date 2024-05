É preciso um pouco de paciência com as recentes estreias do SBT Assim como é necessário que o telespectador se dê conta de tantas novidades

É Tudo Nosso Entre as tantas novidades, também aparece o programa de Benjamin Back (Divulgação/SBT)

Até macarrão instantâneo, para chegar ao ponto desejado, precisa de um tempo; portanto, entendo como bem precipitadas as críticas a algumas das estreias promovidas pelo SBT.

Todos, claro, têm o direito de achar o que bem entendem, porém, existem atenuantes que precisam ser levados em conta.

Em um volume tão grande de lançamentos, evidente que há coisas que possam agradar mais, outras menos e algumas até que não venham mesmo a dar certo.

Só que é preciso esperar um pouco mais e nunca basear análise nenhuma em número de Ibope. Não é por aí.

No caso de cada um, se bom ou ruim, se o programa reúne ou não condições de seguir em frente, é preciso ir um pouco mais fundo e saber avaliar o conteúdo, a sua produção e realização. Se cada um desses itens está atendendo os requisitos necessários ou onde se deve intervir.

Isto só será possível, segundo recomenda a cartilha, depois de três meses de exibição.

Aspecto importante

O tempo é muito curto para avaliar individualmente ou o conjunto das estreias do SBT, mesmo porque esses lançamentos também aconteceram com o “BBB” em curso.

Não tão somente a sua exibição diária, mas o que representa no todo da programação da Globo.

Por exemplo

O “Big Brother” terminou no dia 16, uma terça-feira; na quarta, a Ana Maria Braga, com o “Mais Você”, marcou 11 de média, com o resquício da final.

Passado tudo isso, agora é que será possível fazer uma análise mais real.

Desde sempre

Já no primeiro momento em que a direção do SBT optou por essa revirada na sua programação, foi estipulado que a questão comercial, antes mesmo do que a audiência pudesse apresentar, seria priorizada.

Não há dúvida que, quanto a este aspecto, criaram-se oportunidades para o mercado anunciante que antes não existiam. O “Chega Mais”, por exemplo, em sua faixa de exibição, fatura muitos mais que o “Primeiro Impacto” anterior, espichado daquele jeito.

Alguém entende?

Há tanto tempo nessa estrada e certos comportamentos ainda nos surpreendem.

É enorme o número de pessoas do próprio meio que torce contra o desempenho de programas e mesmo dos profissionais neles envolvidos.

Não é por nada

Sabe o porquê da surpresa, mesmo vacinado? Primeiro que tais pessoas vivem da televisão, direta ou indiretamente.

E não cansam de falar mal e se satisfazer com o insucesso dos outros. A burrice é tanta que, no fim, todos acabam perdendo.

Sophia Abrahão Depois da TV, o cinema (Divulgação)

Data marcada

Após fazer uma das protagonistas da série “Amores que enganam”, do canal Lifetime, Sophia Abrahão, agora, vai de cinema.

Em “Letícia”, dirigido por Cristiano Vieira, ela faz uma jovem bonita e encantadora com um passado misterioso, que se envolve com Gustavo (Bernardo Felinto), um tipo que aproveita a vida de solteiro ao máximo. Lançamento nacional no dia 30.

Escalação

Milhem Cortaz, convidado do “Programa de Todos os Programas” na última terça-feira , confirmou convite recebido da Globo para fazer a novela da Claudia Souto.

É a próxima das 19h, substituta de “Família é Tudo”. Milhem considera um desafio, porque nunca fez trabalhos para este horário.

MG

No início de junho, estão previstas gravações de “A Caverna Encantada”, nova novela do SBT, em Minas Gerais, em várias sequências com os atores Elam Lima e Mel Summers, pai e filha na trama.

Mel faz a protagonista, Anna, enquanto Elam, Paulo, um médico missionário.

Milhem Cortaz Só a cara é de mau (Divulgação)

Coisa de maluco

A propósito do Milhem Cortaz, um cara super da paz, família, quando ia buscar sua filha numa festa, sem querer fechou um carro e por pouco não foi agredido pelos seus ocupantes.

Felizmente o pessoal de um posto de gasolina impediu a covardia.

De tudo, um pouco

Hoje é o show da Madonna em Copacabana, com transmissão da Globo depois da novela.

Sem dúvida, um grande espetáculo, mas o que já tem envolvido de dinheiro, interesses, especulações e politicalha não está escrito.

Encolheram um pouco

Dos canais de notícias, CNN Brasil e Jovem Pan promoveram diminuições em seus quadros, entre repórteres e apresentadores, nos últimos tempos.

E como não existiram contratações para os lugares dos que saíram e nem mesmo se tem notícias de que isto ainda poderá ocorrer, acredita-se que houve mesmo um fechamento de postos de trabalho.

Novo quadro

Moacyr Franco vai abrir os trabalhos do “Aplausos”, novo quadro do programa “Geral do Povo”, que estreia neste domingo na Rede TV!.

No espaço, Geraldo Luís receberá convidados para reviver suas melhores histórias de vida pessoal e profissional.

Vanessa Gourt e Bárbara Bruno Para breve, nova estreia no teatro (Divulgação)

Teatro

Bárbara Bruno e Vanessa Goulartt, mãe e filha, estão na comédia “Desinfluencers”, de Sérgio Tadeu, que estreia dia 10 no Teatro Santa Cruz, em São Paulo.

Ainda no elenco, Rodrigo Phavanello, Aline Mineiro, Anna Claudia Vidal, Ernando Thiago e Ailton Guedes.

Nova baixa

A TV Jovem Pan, que já havia perdido os apresentadores Paula Nobre e Vitor Brown, também não irá mais contar com Carlos Aros, apresentador, colunista e diretor de rede.

Ele deve sair dentro de duas semanas, para assumir o jornalismo da RIC, em Curitiba.

Bate – Rebate

· Com os olhos do mundo voltados hoje para o Brasil, no Rio, devido ao show da Madonna, vamos torcer para existir também segurança. Todo cuidado é pouco!

· Todo o pessoal da série “A Rainha da Pérsia” segue completamente envolvido com as gravações no Rio de Janeiro...

· ... Há o desejo de abrir uma frente bem confortável de capítulos, frente a estreia que vai ocorrer ainda neste mês de maio...

· ... Primeiro na UniverVideo e, em junho, na Record.

· No “The Love School” deste sábado, 12h na Record, Renato e Cristiane Cardoso vão mostrar um pouco como foi a Caminhada do Amor realizada no último sábado.

· O canal 27 da Guatemala passa a exibir “Reis – A Consequência”.

· Os primeiros episódios da temporada final de “Cobra Kai” serão disponibilizados pela Netflix em 18 de julho...

· ... Depois, uma nova leva em 28 de novembro...

· ... E a despedida, em 2025, em data a ser definida.

· O novo programa de Regina Casé nos domingos da Globo, após o “Fantástico”, terá convidados especiais a cada edição...

· ... “Tô Nessa”, título provisório, tem estreia marcada para setembro, com direção de Fabricio Mamberti.

· Alba Regina Tavares, que trabalhou na novela “Terra e Paixão”, integra o elenco do longa “Tiro Certo”. Estreia em novembro.