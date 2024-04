ESPN se despede do narrador Paulo Andrade e deseja boa sorte

Alto contraste

A+

A-

Globo anuncia contratação de Paulo Andrade Globo anuncia contratação de Paulo Andrade (divulgação)

Ao encontro de nota publicada na manhã desta terça-feira, informando a saída do narrador Paulo Andrade dos canais Disney e a sua contratação pela TV Globo, a ESPN acaba de soltar uma nota a respeito:

*Por motivos pessoais, o narrador Paulo Andrade decidiu dar um novo rumo à carreira. O profissional fez parte de momentos históricos do ESPN. A Companhia deseja sucesso ao profissional em sua jornada.*

*A ESPN segue com o principal objetivo de levar as melhores experiências aos fãs de esportes. Em 2024, os canais de esporte da Disney exibem as três maiores competições continentais de futebol da região, que são a CONMEBOL Recopa, Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, além da Copa do Nordeste. Serão ainda mais de 25 torneios de futebol da Europa exclusivos, incluindo Premier League, LaLiga e os principais torneios de futebol feminino, como os campeonatos inglês e italiano e a NWSL (liga americana de futebol da modalidade). Além do melhor dos esportes americanos com os playoffs e finais da NBA 23/24, nova temporada da NFL e o maior pacote de jogos exclusivos dos principais torneios de tênis do mundo*.

A Globo, também usando os seus canais, anunciou há poucos instantes a contratação.

O comunicado:

Paulo Andrade é o novo reforço do time de narradores da Globo

"Dá nele, bola!" A Globo reforça seu time de narradores com a contratação de Paulo Andrade, que passa a fazer parte das transmissões do sportv e do Premiere a partir de abril, com o início do Campeonato Brasileiro. Com mais de 25 anos de carreira, sendo a maior parte deles na ESPN, o profissional tem no currículo participações em grandes coberturas, como Copas do Mundo, Jogos Olímpicos, Liga dos Campeões, Campeonato Inglês e Copa Libertadores, entre outros eventos.

"É o início da realização de um sonho chegar à Globo, o maior grupo de comunicação do país. Não há quem faça o que eu faço, seja jornalista, narrador ou apresentador, que não sonhe em trabalhar nesta empresa. A partir de agora estou com toda a energia, alegria e disposição para realizar este sonho. O interessante é que ao longo da minha caminhada muita gente me perguntava quando que eu ia para a Globo. E eu desconversava. Mas agora posso dizer: 'Eu vou agora para a Globo'. É motivo de muita emoção e honra poder dizer isso", avisa Paulo Andrade.