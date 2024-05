Está sendo exemplar o esforço dos heróis da TV na cobertura das enchentes no Sul Impossível não reconhecer o trabalho que é realizado em condições tão desfavoráveis

Equipe da Record André Azeredo, Tony Chastinet (repórter investigativo), Cleyton Oliveira (cinegrafista), (Eduardo Silva – auxiliar), uma das equipe da Record no Rio Grande do Sul (Instagram)

Aqui mesmo, em mais de uma oportunidade, foi destacado o corajoso trabalho da imprensa na cobertura das enchentes do Rio Grande do Sul.

As dificuldades são imensas e de toda a ordem. Mais do que simplesmente informar, existe também toda a prestação de serviço, para uma situação que sempre foi muito grave.

Segundo a Defesa Civil, dos 497 municípios que compõem o estado, em 461 deles existiram registros de enchentes, número superior a 90%.

Devido às condições meteorológicas e inundações de toda ordem, ainda não é possível avaliar o tamanho da tragédia, que direta ou indiretamente mexe com a vida de todos os brasileiros.

Daí se reconhecer o esforço desses heróis da TV, que expostos a riscos e doenças, enfim, transtornos de toda ordem, seguem no desempenho de seus ofícios com o mesmo empenho e determinação do primeiro dia.

Elenco do SBT Louvável a iniciativa do "Domingo Legal" e do SBT (FOTO_LOURIVAL_RIBEIRO_SBT/Lourival Ribeiro)

Em cima disso

Foi bacana, das mais oportunas, a iniciativa do SBT em reunir o seu elenco neste último “Domingo Legal” e apresentar todo um programa em auxílio ao Rio Grande do Sul.

Uma ação solidária que merece o melhor dos reconhecimentos, ainda mais quando se sabe que a necessidade não vai deixar de existir quando baixarem as águas. Há muito ainda o que fazer.

Preparativos

Chama atenção a antecedência da Globo nos trabalhos de “Mania de Você”, novela que seguirá “Renascer” na faixa das 21h, com gravações em junho.

Os atores escalados têm realizado “ensaios” para que a direção possa tirar o melhor de seus personagens e, claro, promover os ajustes necessários.

E assim vai indo

Ontem, segunda-feira, foi realizada mais uma reunião com todo o elenco de “Mania de Você”.

Tudo conforme o roteiro. Inclusive, para a estreia, na primeira quinzena de setembro, já se pensa numa grande festa de lançamento.

Renato Góes e Lívia Rossy Ela está de volta à TV depois de muito tempo (Divulgação)

Retomada

Lívia Rossy, conhecida por trabalhos na Globo e na Record, deu uma pausa na carreira em 2016 para se dedicar aos filhos do relacionamento com o empresário Rodolfo Medina. A atriz retomou a carreira esse ano para fazer a vilã Gina em “Família é Tudo”.

“Está sendo uma delícia esse retorno. Tenho gravado a maioria das cenas com o Renato Góes, a troca tem sido ótima, é um ator generoso... Muito feliz por esse trabalho”, declara Lívia, que vai até o fim da novela.

Últimos episódios

O Globoplay disponibiliza nesta semana os últimos episódios de “Justiça 2″, trabalho da autora Manuela Dias, gravado em Ceilândia e Brasília.

Em meio aos temas densos abordados, Alice Wegmann, uma das estrelas da série, não poupou elogios ao seu entorno: “bastidores com muitas risadas, pagode, churrasco e uma alegria imensurável de contar essa história...”. Com certeza, o projeto não vai parar por aí.

Registro

A informação é que o SBT, onde já existe o “Sabadou”, pediu e conseguiu o registro da marca “Domingou”.

Vale lembrar que a CNN Brasil tem o “Domingol com Benjamin Back”. Pode? Não conflita? Ou o “u” pelo “l” faz toda diferença?

Vinícius Moura Nova contratação da ESPN (Arquivo pessoal)

Esporte

A ESPN acaba de assinar em definitivo com Vinicius Moura, que agora deve acertar a sua saída em definitivo da CBN.

A informação é que não é para substituir o Paulo Andrade, mas para reforçar o time de narradores da casa.

Jogou contra o patrimônio

Se o Gabigol errou, e admite que errou, o Flamengo também erra feio ao incluir número de camisa no na sua punição. Qual é essa? Quer dizer que a 10 é mais importante que as outras?

Vi um lateral, Leandro, que jogava com a 2 e era um monstro. Além de outros tantos como Junior, Carlos Alberto, Zico, Doval, Romário, Beleto e companhia bela. A camisa 10 no Santos e na seleção brasileira sempre teve um valor diferente porque foi vestida por Pelé. No mais, todas o tem mesmo valor. Pode jogar pra cima.

Dia de estreia

A Record promove nesta terça-feira, às 21h, a estreia de “Reis – A Divisão”. Como revela o título, a história entra em um novo momento, com o reino dividido e dois líderes que têm em comum o pavor de perder o poder. A temporada trará muitas novidades no elenco, entre atores renomados e lançamentos.

Heitor Martinez, que estava na Globo para “Vai na Fé”, volta à Record para viver o protagonista Roboão na mudança de fase.

Cannes

Érika Abreu, repórter da Rede TV!, encontra-se em Cannes para a cobertura do festival de cinema, que tem o Brasil concorrendo à Palma de Ouro com o filme “Motel Destino”, do cineasta Karim Aïnouz.

O material a respeito será exibido no “Leitura Dinâmica”.

César Galvão Hoje no "Programa de Todos os Programas" (divulgação)

Hoje é ele

César Galvão, com toda uma história no jornalismo da Globo e agora contratado da Record, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube da Record, do R7 e nas redes sociais.

Bate – Rebate

• O quadro “Câmeras Escondidas” já teve momentos melhores no “Programa Silvio Santos”...

• ... Virou meio que um calhau, que só vai ao ar para preencher um pouco de tempo que sobrou no programa...

• ... E o pior é que muitas vezes com reprises das reprises. Quase nada de produção nova.

• Drica Moraes e Fábio Assunção chegam ao Procópio Ferreira, em São Paulo, com a comédia “Férias”, dirigida por Henrique Diaz e Débora Lamm...

• ... Curta temporada, de 7 a 23 de junho.

• Evaldo Macarrão começou a gravar como Tôim Feitosa em “No Rancho Fundo”...

• ... O ator foi um dos destaques da primeira fase de “Renascer”, como Jupará...

• ... E suas cenas irão ao ar em junho...

• ... Nessa “era” de contrato por obra, os atores estão voltando cada vez mais cedo.

• Trabalho de Gilberto Braga, a novela “Corpo a Corpo” entra em cartaz no Viva no dia 24 de junho...

• ... Repare no crédito da direção: Dennis Carvalho e Jayme Monjardim. Dois craques.

• Sidney Magal é o convidado do “Melhor da Noite” desta terça-feira, às 20h30, na Band...

• ... Além de cantar alguns de seus grandes sucessos, ele também vai falar sobre “Meu sangue ferve por você”, que chega aos cinemas no dia 30.

• Das mais merecidas todas as homenagens prestadas a Silvio Luiz, Antero Greco e Apolinho nos últimos dias...

• ... Aliás, uma das mais emocionantes ao Silvio foi do Sérgio Maurício, da Band, na Fórmula 1.

